Emiliano Gonzalez Toro est l'invité du jour

Sortie CD : Chiara Margarita Cozzolani

24 mai chez Naïve

, © Naïve 2019

Distribution

Emiliano Gonzalez Toro , direction

, direction I Gemelli , orchestre

, orchestre Alicia Amo , Natalie Perez , Mathilde Etienne , sopranos

, , , sopranos Anthea Pichanik , Mélodie Ruvio , contraltos

, , contraltos Olivier Coiffet , Emiliano Gonzalez Toro , ténors

, , ténors Renaud Delaigue, Victor Sicard, basses

Chiara Margarita Cozzolani

Née en 1602 et morte entre 1676 et 1678, elle était une religieuse bénédictine, compositrice et chanteuse passant sa vie d’adulte cloîtrée au couvent de Santa Radegonda à Milan, où elle devint abbesse et cessa alors de composer.

Les Vêpres sont un ensemble de psaumes à partir desquels l’on peut constituer un office dédicatoire.

Monterdi : L'Orfeo

28 mai au Théâtre des Champs-Elysées

Concert chanté en italien, surtitré en français et en anglais

Emiliano Gonzalez Toro , rôle-titre et direction de l’orchestre I Gemelli, avec Thomas Dunford (théorbe)

, rôle-titre et direction de l’orchestre I Gemelli, avec Thomas Dunford (théorbe) Giulia Semenzato , Euridice / Musica

, Euridice / Musica Mathias Vidal , Pastore

, Pastore David Szigetvari , Pastore

, Pastore Fulvio Bettini , Apollo

, Apollo Eva Zaïcik , Pastore / La Speranza

, Pastore / La Speranza Mathilde Etienne , Proserpina

, Proserpina Frédéric Caton , Plutone / Pastore

, Plutone / Pastore Lea Desandre , La Messagiera

, La Messagiera Jérôme Varnier , Pastore / Caronte

, Pastore / Caronte Maud Gnidzaz, Ninfa

Tout l’art de Monteverdi, le « fondateur » historique du genre opéra, pour la fusion parfaite du théâtre et de la musique.

Programmation musicale

Chiara Margarita COZZOLANI

Psaume 121/122 : Laetatus sum

I Gemelli, Emiliano Gonzalez Toro

NAIVE

Chiara Margarita COZZOLANI

Motet pour ténor solo : O Maria, tu dulcis

I Gemelli, Emiliano Gonzalez Toro

NAIVE

Chiara Margarita COZZOLANI

Magnificat secondo

I Gemelli, Emiliano Gonzalez Toro

NAIVE