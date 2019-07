Elsa Grether et David Lively sont les invités de Musique Matin

Sortie CD : Prokofiev, Masques

2 mai 2019 chez Outhere

, © Outhere 2019

Le titre Masques, en référence au ballet Roméo et Juliette, reflète cette musique souvent théâtrale, exprimant toutes les émotions humaines.

Au programme de Masques, la sonate n°1 en fa mineur opus 80, la sonate n°2 en ré majeur opus 94 bis pour violon et piano, la sonate pour violon seul et deux courtes transcriptions du grand violoniste Jascha Heifetz (extraits du ballet Roméo et Juliette et de l’opéra la Marche de l’Amour des trois oranges.).

Prochain concert du duo

3 août au festival Les Musicales de Normandie, à Varengeville-sur-Mer

Prochains concerts de Elsa Grether

5, 6 et 8 août au festival de Rocamadour

25 août à Toulouse à Musique en Dialogue aux Carmélites

14 septembre au festival d'Art sacré d'Antibes

Prochains concerts de David Lively

17 et 18 août à La Grange aux Pianos, Chassignolles

12 octobre en la Salle Cortot pour le 100e anniversaire de l'Ecole normale de musique