Éléonore Auzou-Connes, Stéphane Roth, François Sarhan, Wilhem Latchoumia et Jean-Luc Plouvier sont les invités

Stéphane Roth, directeur du festival

Âgé de 37 ans, anciennement directeur éditorial de la Philharmonie de Paris, Stéphane Roth est nommé en 2018 nouveau directeur du festival Musica. Il succède ainsi à Jean-Dominique Marco.

Pour sa première édition à la tête du festival, Stéphane Roth a «envie de proposer quelque chose d’incarné. Nous allons interroger la notion de corps sous un angle arte povera. Que devient le musicien lorsqu’il n’a plus que lui-même, son propre corps, ses membres, pour faire de la musique ?

François Sarhan, compositeur

François Sarhan a étudié la composition avec Jonathan Harvey, Magnus Lindberg, Philippe Manoury, Tristan Murail et Guy Reibel. Diplômé du Conservatoire national supérieur de Paris, il a depuis un catalogue riche de nombreuses oeuvres.

Éléonore Auzou-Connes, comédienne

Éléonore Auzou-Connes a toujours voulu allier les formations dites théorique et pratique. Ainsi, après le baccalauréat, elle mène en parallèle un cursus universitaire à Pairs III ou elle valide un master en travaillant comme stagiaire assistante à la mise en scène avec Alain Françon, et des cours de jeu au conservatoire du XIème arrondissement de Paris. En 2013, elle intègre l’École du Théâtre National de Strasbourg (groupe 42) où elle travaille le jeu notamment avec Thomas Jolly. Elle travaille depuis sur de nombreux projets.

Wilhem Latchoumia, pianiste

Pianiste formé au Conservatoire National de Musique et de Danse de Lyon, Wilhem Latchoumia se confronte avec autant de bonheur à la création contemporaine et au grand répertoire.

Son goût pour la création contemporaine lui vaut les faveurs de compositeurs tels que Pierre Boulez, Philippe Hersant, Gérard Pesson, Gilbert Amy, Pierre Jodlowski, Franck Bedrossian, Samuel Sighicelli, Michael Jarrell, Jonathan Harvey, Oscar Bianchi, Francesco Filidei, Karl Naegelen, José Manuel Lopez-Lopez, Mikel Urquiza…

Jean-Luc Plouvier, pianiste et directeur artistique de l'ensemble Ictus

Pianiste belge né en 1963, Jean-Luc Plouvier est le responsable artistique de l’ensemble Ictus depuis 1994. Il s’est concentré sur la musique du XXe et XXIe siècle et a créé de nombreuses œuvres du répertoire. Il enseigne la « Musique et la Culture » à l'Institut Marie Harp.

Ictus est un ensemble de musique contemporaine bruxellois, qui cohabite depuis 1994 avec l’école de danse P.A.R.T.S et la compagnie Rosas (dirigée par Anne-Teresa De Keersmaeker), avec laquelle il a déjà monté quatorze productions, de Amor Constante à Vortex Temporum. Ictus a par ailleurs travaillé avec d’autres chorégraphes : Wim Vandekeybus, Maud Le Pladec, Eleanor Bauer, Fumiyo Ikeda.