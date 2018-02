Edgar Moreau : "Une des missions de l'enregistrement est de faire découvrir des oeuvres méconnues au public"

Le violoncelliste Edgar Moreau et le pianiste David Kadouch, tous deux lauréats aux Victoires de la Musique Classique, s’associent pour la première fois au disque pour un programme consacré à la musique française des 19 et 20e siècle. A côté des incontournables sonates pour violoncelle et piano de César Franck (transcription pour violoncelle et piano de Jules Delsart en 1887) et Francis Poulenc, les artistes s’attachent à la redécouverte de Rita Strohl, compositrice française de la première moitié du XXème siècle et de Fernand de La Tombelle, l’un des fondateurs (avec Vincent d’Indy et Charles Bordes) de la célèbre Schola Cantorum à Paris.

Pour clôturer cet enregistrement, Edgar Moreau et David Kadouch offrent une première mondiale avec la pièce « Souvenirs » du compositeur Francis Poulenc.

Programme du disque

Rita Strohl (1865 – 1941)

Grande sonate dramatique « Titus et Bérénice » (1892)

Francis Poulenc (1899 – 1963)

Sonate pour violoncelle et piano (1948-9)

Cesar Franck (1822 – 1890)

Sonate pour violon et piano FWV 8

Fernand de la Tombelle (1854 – 1928)

Andante Espressivo pour violoncelle et piano (1900)

Francis Poulenc (1899 – 1963)

Souvenirs pour violoncelle et piano

Plus d'informations

Franck - Sonate pour violon et piano FWV 8 - Allegretto

Prochains concerts EDGAR MOREAU et DAVID KADOUCH

9 mars : Annecy - Bonlieu, scène nationale

14 mars : Vienne - Musikverein

19 mars : Toulouse - Auditorium St Pierre Des Cuisines

21 mars : Lyon - salle Molière

2 mai - Heilbronn - Festhalle Harmonie

28 mai : Paris - Philharmonie

Les invités

Né en 1985, David Kadouch se forme auprès de Odile Poisson au C.N.R. de Nice, de Jacques Rouvier au CNSM de Paris, de Dmitri Bashkirov à l’Ecole Reina Sofia de Madrid. A 13 ans, il joue au Metropolitan Hall de New York, à 14 ans au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou,» en 2005, il est l’invité des Académies de Salzburg et de Verbier (Prix d’Honneur en 2009), puis finaliste du «Leeds International Piano Competition » en 2009. Depuis 2007, il est lauréat de l’ADAMI, de la Fondation Natexis Banques Populaires et également « Révélation Jeune Talent » des Victoires de la Musique 2010 puis « Young Artist of the Year » aux Classical Music Awards 2011.

Le site web de David Kadouch

Né en 1994 à Paris, Edgar Moreau commence le violoncelle à quatre ans ainsi que le piano, instrument pour lequel il obtient son prix au Conservatoire de Boulogne-Billancourt en 2010. Après avoir suivi l’enseignement de Xavier Gagnepain, il est admis au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris dans la classe de Philippe Muller en 2009. Il intègre ensuite la Kronberg Academy où il étudie avec Frans Helmerson. Edgar Moreau remporte à 17 ans le Deuxième Prix du Concours Tchaïkovski à Moscou en 2011 sous la présidence de Valery Gergiev, où il s’est vu décerner aussi le Prix de la meilleure œuvre contemporaine. Il est également lauréat du dernier Concours Rostropovitch en 2009 avec le Prix du Jeune Soliste, Prix de l’Académie Maurice Ravel, Révélation instrumentale classique Adami 2012, Révélation Instrumentale 2013 et Soliste Instrumental 2015 des Victoires de la Musique Classique.

Le site web d'Edgar Moreau

Programmation musicale des invités

♫ Francis POULENC

Souvenirs

Edgar Moreau (violoncelle), David Kadouch (piano)

ERATO

♫ Rita STROHL

Titus et Bérénice Grande sonate dramatique : II. Vivace - Molto movimento

Edgar Moreau (violoncelle), David Kadouch (piano)

ERATO

♫ FISHBACH

A ta merci (Live au Bataclan, 2017)

SONY

♫ Fernand DE LA TOMBELLE

Andante espressivo - pour violoncelle et piano

Edgar Moreau (violoncelle), David Kadouch (piano)

ERATO

♫ Frédéric CHOPIN

Concerto pour piano n°1 en mi min op 11 : III. Rondo

Seong Jin Cho (piano)

DG

♫ César FRANCK

Sonate pour violon et piano en la majeur : IV. Allegretto poco mosso (arrangement pour violoncelle)

Edgar Moreau (violoncelle), David Kadouch (piano)

ERATO