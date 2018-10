Jon Batiste est l'invité de Musique Matin

« Hollywood Africans », c’est un hommage aux œuvres éponymes de Jean-Michel Basquiat datant de 1983.

Jon Batiste y condamne une longue histoire de discrimination envers les artistes de couleur, dans le monde du divertissement et dans la société américaine plus largement.

Cet album m’a permis de me libérer des pressions que j’ai ressenti en tant que musicien noir, et de rendre hommage à la longue lignée d’ancêtres qui avant moi ont créés des choses exceptionnelles alors qu’ils étaient forcés de porter un masque et de se cacher. Grâce à eux, je n’ai pas besoin de porter un masque et je peux être qui j’ai envie d’être.