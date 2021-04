Dvořák et Martinů sous l'archet de Victor Julien-Laferrière

Dans un nouveau disque Alpha, Victor Julien-Laferrière nous livre une interprétation sans faille des concertos pour violoncelle d'Antonín Dvořák et Bohuslav Martinů, accompagné par l'Orchestre philharmonique royal de Liège et dirigé par Gergely Madaras, directeur musical de l'orchestre.

Après un premier opus consacré à Rachmaninov, Chostakovitch et Denisov en duo avec le pianiste Jonas Vitaud en 2019, le violoncelliste Victor Julien-Laferrière présente aujourd'hui deux concertos pour violoncelle d'Antonín Dvořák (Op.104) et Bohuslav Martinů (n°1, H.196), accompagné par l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège sous la direction de Gergely Madaras.

Les deux compositeurs, nés en Bohême en 1841 et 1890, ont en commun un très fort attachement à la musique de leur pays d'origine ainsi qu'une expérience américaine marquante. Dvořák est directeur du conservatoire de New York de 1892 à 1895, tandis que Martinů émigre aux États-Unis lors de la Seconde Guerre mondiale et y restera jusqu’en 1953, composant avec succès des dizaines de pièces.

À travers cet enregistrement, Victor Julien-Laferrière réunit deux éminences de l'École musicale tchèque autour du violoncelle.

Victor Julien-Laferrière

Vainqueur du 1er prix au concoursReine Elisabeth à Bruxelles en 2017 lors de la première édition consacrée au violoncelle, Victor Julien-Laferrière obtient également en 2012 le 1er prix au Concours International du Printemps de Prague. Il remporte la Victoires de la Musique classique 2018 dans la catégorie « Soliste Instrumentiste de l’Année ».

Nombre de ses disques ont été salués par la critique, comme en témoigne son Diapason d’or obtenu en 2017 pour son enregistrement en sonate avec le pianiste Adam Laloum. En janvier 2019, il a fait paraître un album « Schubert » avec son trio Les Esprits chez Sony Music.

