Douglas Boyd, l'invité du jour

Le Brexit est une catastrophe pour toute l’Europe, pour le Royaume-Uni et même pour l’Ecosse. Les musiciens ont besoin de travailler ensemble sans frontières. Douglas Boyd

Douglas Boyd, la baguette et le hautbois

Né en Ecosse, Douglas Boyd a commencé la musique par le hautbois, qu'il étudie à la prestigieuse Royal Academy of Music de Londres : c'est avec cet instrument qu'il commence sa carrière, et avec cet instrument qu'il passe vingt et un ans à l'Orchestre de chambre d'Europe, sous la baguette de très grands chefs - Harnoncourt et Abbado, entre autres. Il se prend ainsi d'intérêt pour la direction, et devient en 2001 directeur musical du Manchester Camerata, avant de diriger le Musikkollegium Winterthur. Il est nommé en 2012 directeur artistique du Garsington Opera, un festival britannique consacré à l'opéra, puis commence en 2015 à travailler avec l'Orchestre de chambre de Paris, en tant que directeur musical.

Claudio Abbado a été un grand maître pour moi. Il avait une profonde humilité. Il avait un son d’une grande beauté quand il dirigeait. Il ne parlait pas trop lors des répétitions. Il préférait montrer avec les mains et avec ses yeux. Il était une inspiration pour tous les musiciens. Douglas Boyd

