Dorothée Gilbert, l'invitée du jour

Sa carrière

Dorothée Gilbert commence la danse à l'âge de 7 ans au Conservatoire de Toulouse, et c'est à tout juste dix ans qu'elle voit une représentation et qu'elle n'a qu'une idée en tête : devenir danseuse étoile. C'est à seulement douze ans, en 1995 qu'elle intègre l'école de danse de l'Opéra de Paris, après un échec en 1994.

En 2000, à 17 ans, Dorothée Gilbert est engagée dans le corps de ballet, première du concours d'entrée, puis, elle est promue coryphée en 2002, l'année durant laquelle elle aborde son premier rôle de soliste, la Demoiselle d'Honneur de Don Quichotte.

Elle est promue sujet en 2004 et première danseuse en 2005, en présentant une variation imposée tirée de Roméo et Juliette de Rudolf Noureev, et une variation libre extraite de la Carmen de Roland Petit.

Dorothée Gilbert est nommée étoile le 19 novembre 2007, à l'âge de 24 ans, à l'issue d'une représentation de Casse-Noisette.

Son livre autobiographique : Etoile(s) sorti le 7 novembre 2019 au Cherche-Midi

Ses difficultés scolaires, ses problèmes de santés, sa grossesse, son rapport au corps, sa vie privée, la pression de la réussite ... Dans cet ouvrage superbement illustré par James Bort, Dorothée Gilbert se livre sur toute sa carrière et sa vie, autant d’événements qui la caractérise. Aujourd'hui comblée, elle donne l'exemple d'une femme avec une force de caractère et une détermination qui, pour elle, l'a conduit au firmament.

