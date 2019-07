Dominique Vellard est l'invité du jour

Programmation musicale

Claude Le Jeune

Revecy venir du printemps

Ensemble Gilles Binchois

Direction : Dominique Vellard

Francisco de Peñalosa

Missa « Nunca fué pena mayor » (Sanctus)

Ensemble Gilles Binchois, Dominique Vellard, ténor & dir.

AUDIVIS

Barcelone-bbc

Messe de Barcelone (1. Kyrie)

Ensemble Gilles Binchois

Direction : Dominique Vellard

Dominique Vellard aux Rencontres Internationales du Thonoret

Le jeudi 18 Juillet à 21h00 - Abbaye du Thoronet

> Sofia Labropoulou, kanoun et Ourania Lampropoulou, santuri

Dominique Vellard et Pierre Rigopoulos

Programme :

Conversation modale : dialogue entre les traditions musicales de la Mer Égée et les musiques médiévales

Le mardi 23 juillet à 21h00 - Abbaye du Thoronet

> Avec l'Ensemble Gilles Binchois, à l'occasion des 40 ans de l'ensemble.

Programme :

Claude Le Jeune : Le Printemps

Où entendre Dominique Vallard cet été

Concerts

Le 24 septembre - « L'amor de lonh » – Le Boulou, dans le cadre du Festival de Catalogne romane

Le 4 octobre - « Messe de Nostre-Dame » de Guillaume de Machaut, à Lanvellec

Le 20 décembre - « Le Manuscrit du Puy » - Concert de Noël à Paray-le-Monial

Autres projets à venir

Enregistrements

Début août à La Chaise-Dieu - « Nicolas de Grigny », Nicolas Bucher, orgue

Du 9 au 14 septembre à Hattstatt - enregistrement du CD « Le Printemps » de Claude Le Jeune (Label Evidence)

Courant octobre / novembre à Dijon - Enregistrement pour La cité du goût

Sorties de disque

« Nova Cantica » sur le label Glossa-SCB Documenta – sortie à l'automne