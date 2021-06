Disquaire Day : Vers l'avènement du vinyle ?

Demain, nous fêterons le Disquaire Day, une journée dédiée aux disquaires indépendants ! A cette occasion, La Matinale reçoit Frédéric d'Oria-Nicolas, co-fondateur du label The Lost Recordings, Alexandre Lasch, directeur du SNEP et Nicolas Bichet, discothécaire.

Le Record Store Day (Disquaire Day, en France) est une journée annuelle de promotion, organisée par les disquaires indépendants afin d'inciter le public à se rendre dans leurs boutiques. Elle se tient généralement le troisième samedi du mois d'avril (décalée au 12 juin pour cette année 2021), et est organisée depuis 2008 dans plusieurs centaines de magasins de disques aux États-Unis et au Canada. Le concept est ensuite repris dans plusieurs pays d'Europe. En France, la première édition du Disquaire Day date de 2011 !

Pour cette édition 2021, de nombreux disquaires français organiseront sur tout le week-end des ventes de vinyles, des showcases, dédicaces ou encore des expositions. Parmi les évènements, un vinyle market géant se tiendra au Hasard Ludique de 12h à 20h, sur les quais de la gare désaffecté de l'avenue de St Ouen, à Paris !

The Lost Recordings

Ces derniers mois, un tout nouveau label vient de faire son apparition sur le marché du vinyle : The Lost Recordings ! Cependant, il ne s'agit pas d'un label comme les autres ... Les quatre fondateurs Frédéric D'Oria-Nicolas, Quentin Sannié, Michel Navarra et Antoine Petroff, ont imaginé un label d'excellence, à la redécouverte d'enregistrements inédits, restaurés par une technologie de pointe, puis gravés sur vinyle à travers une édition limitée à 2000 exemplaires, numérotés à la main. Avec ce nouveau concept, The Lost Recordings offre aux mélomanes une collection unique d’objets sonores haut-de-gamme.

Pour le moment, deux parutions ont vu le jour en avril dernier : un live de Sarah Vaughan à la philharmonie de Berlin en 1969, ainsi qu'un Emil Gilels lors d'un récital au Concertgebouw d'Amsterdam en 1976.