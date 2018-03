Denis Mollat et Pierre Dumoussaud invités de Musique matin

Denis Mollat

Né le 24 avril 1953 à Talence, il fait ses études aux lycées de Talence et Montaigne à Bordeaux, il entre à l'université Bordeaux.

II et obtient un diplôme de doctorat d'État en médecine. Il devient médecin en 1982 et rejoint la librairie familiale la même année ; il en sera le directeur général en 1989. Denis Mollat occupe de multiples fonctions associatives et siège également au Conseil économique et social régional en tant que « personne qualifiée » et au Medef, dont il est le trésorier pour la Gironde. Chevalier de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite, Denis Mollat porte également les insignes d'officier des Arts et des Lettres. Il est élevé au rang d'officier de la Légion d'honneur le 14 avril 2017.

Denis Mollat a occupé de nombreuses fonctions :

directeur général de la librairie Mollat

personne qualifiée au Conseil Économique et Social Régional d'Aquitaine

consul honoraire du Mexique à Bordeaux

vice-président de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux

administrateur de Congrès et expositions de Bordeaux

administrateur de la société bordelaise de CIC (Crédit industriel et commercial)

administrateur de la fondation CIC pour le livre

membre de l'Académie du vin de Bordeaux (1998)

président du Cercle de la librairie

ancien président du Rotary Club de Bordeaux

Interview de Denis Mollat du 09 septembre 2016 pour France Bleue Gironde "Je patrouille souvent dans ma librairie"

Pierre Dumoussaud

Pierre Dumoussaud est le vainqueur du 1er Concours International de Chefs d’Orchestre d’Opéra organisé par l’Opéra Royal de Wallonie ; il y fera ses débuts dans Carmen en février 2018. Il a également remporté le 1er Prix des “Talents Chefs d’Orchestre 2014” de l’ADAMI. Fondateur à 20 ans et directeur musical de l’Ensemble Furians, son activité témoigne déjà d’une très grande étendue pour un aussi jeune chef, allant de l’opéra au concert en passant par la création, le disque et le ballet.

Attiré par la danse, Pierre Dumoussaud a déjà dirigé de grands ballets classiques comme Roméo et Juliette ou Giselle dans les chorégraphies de Charles Jude à l’Opéra National de Bordeaux. Il a également collaboré avec Jean-Claude Gallotta pour L’amour sorcier – L’histoire du soldat et accompagné plusieurs créations chorégraphiques sur Le Festin de l’Araignée de Roussel et les Folksongs de Berio.

Son répertoire s’est développé du XVIIIème au XXIème siècle aux côtés de l’Orchestre de Chambre de Lausanne, le Real Filharmonia de Galicia, le Janacek Philharmonic, l’Opéra de Budapest, l’Orchestre Symphonique de la Hongrie du Nord, ainsi qu’avec les grandes phalanges françaises de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, l’Orchestre National de Lille, l’Orchestre d’Auvergne, l’Orchestre National de Lorraine, l’Orchestre National de Montpellier, l’Opéra National de Lorraine, l’Orchestre Régional de Normandie, l’Orchestre de Pau, l’Orchestre de Cannes, l’Orchestre Colonne et l’Orchestre Pasdeloup à la Philharmonie de Paris.

Ayant rencontré un vif succès public et critique en remplaçant à plusieurs reprises Alain Lombard au pied levé, il continue aujourd’hui d’entretenir une relation privilégiée avec l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine dont il fut chef assistant de 2014 à 2016.

Témoignant d’une attitude particulièrement volontaire dans le domaine de l’action culturelle, Pierre Dumoussaud a imaginé et dirigé de nombreux spectacles à destination du jeune public. Il a reçu le Grand Prix du Livre Jeunesse et celui de l’Académie Charles Cros pour la création et l’enregistrement avec l’Orchestre de Chambre de Paris de deux contes de Roald Dahl mis en musique par Isabelle Aboulker et lus par François Morel.

De grands solistes vocaux, instrumentaux et compositeurs ont déjà jalonné son parcours, parmi lesquels Mireille Delunsch, Tassis Christoyanis, Elza van den Heever, Chiara Skerath, Nicholas Angelich, Renaud Capuçon, Henri Demarquette, Yuval Gotlibovitch, Ophélie Gaillard, Emile Naoumoff, François Sarhan, Denis Dufour et Guillaume Connesson. Il noue également une grande complicité avec la jeune génération française des Florian Sempey, Thomas Dolié, Adèle Charvet, Thibaut Garcia, Guillaume Vincent et Thomas Enhco dont il a créé le premier concerto.

Pierre Dumoussaud s’est forgé une solide expérience en assistant Marc Minkowski, Paul Daniel, Patrick Davin, John Fiore et Pierre Cao. Ceux-ci lui ont notamment permis de travailler avec les metteurs en scène Dimitri Tcherniakov, Olivier Py, Christopher Alden, Ivan Alexandre et Vincent Huguet sur des productions de La Bohème, Tristan et Isolde, Simon Boccanegra, Norma, La damnation de Faust, Le Roi d’Ys, Il Turco in Italia, Semiramide, Don Giovanni, Le nozze di Figaro et Alceste. Il a ainsi fait ses armes dans les grandes institutions lyriques que sont le Festival d’Aix-en-Provence, l’Opéra National de Paris, l’Opéra Comique, le Théâtre du Château de Drottningholm et l’Opéra Royal du Château de Versailles.

Pierre Dumoussaud a été formé à la direction par Alain Altinoglu au CNSMDP et Nicolas Brochot au PSPBB. Il a co-dirigé avec Peter Eötvös la Symphonie n°4 de Ives au Festival de Lucerne et bénéficié des conseils de David Zinman, Michel Tabachnik, Susanna Mälkki, David Stern, Jean Deroyer et Frieder Bernius.

Bassoniste de formation, il a joué au sein de formations telles que l’Orchestre de Paris, l’Orchestre de Chambre du Luxembourg, le Lucerne Festival Academy Orchestra, le Schleswig Holstein Festival Orchester et fut co-soliste de l’Orchestre Pasdeloup jusqu’en 2013.

Après avoir dirigé à l’Opéra National de Bordeaux les productions de Don Carlo, Le Tour d’écrou et Les tréteaux de Maître Pierre, il y fera en 2017-2018 ses débuts dans Lucia di Lammermoor. Très investi dans la création, il retrouve l’Ensemble Court-Circuit à l’Opéra de Lille pour la première mondiale de La princesse légère de Violetta Cruz. Cette saison le verra également pour la première fois au pupitre de l’Orchestre National des Pays de la Loire à Angers-Nantes Opéra pour la résurrection et l’enregistrement pour le Palazzetto Bru Zane des P’tites Michu de Messager.

Actualités

Du 3 au 11 avril - Lucia di Lammermoor à l'Opéra National de Bordeaux

Du 13 mai au 12 juin - Les P'tites Michu, Angers Nantes Opéra

