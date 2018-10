Le chef belge David Reiland est l'invité de Musique Matin

Nouvelle ère à Metz avec l’arrivée du Wallon David Reiland qui succède à Jacques Mercier à la tête de l’ex-Orchestre national de Lorraine, rebaptisé Orchestre national de Metz depuis la récente refonte des Régions. Il est également directeur du Sinfonietta de Lausanne. À Saint-Étienne, il entame sa quatrième saison en tant que Premier Chef Invité et conseiller artistique.

, © Jean-Baptiste Millot

Son parcours

Originaire de Wallonie, ce jeune chef de 38 ans a été entre autres, directeur artistique et musical de l'Orchestre de Chambre du Luxembourg de 2013 à 2017. Ses études de direction et de composition au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles et au Mozarteum de Salzbourg en poche, il lance sa carrière dans le domaine symphonique comme dans le domaine lyrique à la tête de nombreux orchestres prestigieux tels que le Mozarteum Orchester, le Münchner Symphoniker ou encore l'Opéra de Leipzig. David Reiland n’est pas un inconnu pour les musiciens lorrains qui ont déjà joué à trois reprises sous sa direction, entre 2013 et 2017.

Lors de chacune de nos rencontres, j’ai toujours été sincèrement impressionné par l’incontestable musicalité et la générosité sans cesse renouvelée des musiciens. Je me réjouis d’avoir la chance de collaborer étroitement tant avec eux qu’avec l’ensemble des acteurs de la Cité musicale-Metz et de partir à la rencontre du public à leurs côtés.

Programmation musicale

Wolfgang Amadeus MOZART

Requiem en ré mineur K 626 : I. Requiem

Concentus Musicus Wien, Choeur Arnold Schoenberg, Nikolaus Harnoncourt

SONY

Wolfgang Amadeus MOZART

Mitridate, re di ponto : Quel ribelle e quell' ingrato

Enguerrand de Hys, Orchestre National de Lorraine, Jacques Mercier

CD INVITE

Leos JANACEK

Pohadka : 3. Allegro

Victor Julien-Laferrière, Guillaume Bellom

B RECORDS

