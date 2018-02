David Lively invité de Musique Matin

J’ai eu du plaisir à revisiter l’œuvre de deux immenses compositeurs avec qui j’ai eu le bonheur de travailler, Aaron Copland et surtout Elliott Carter qui était devenu un ami si cher, une amitié née d’une rencontre fortuite dans le métro parisien !

David Lively – pianiste français d’origine américaine - a retravaillé 28 morceaux – souvent d’essence populaire. Un retour dans son passé et dans celui de son pays natal. L’occasion de rendre hommage au patrimoine musical et montrer l’influence du jazz et de la musique populaire sur le répertoire américain pour piano, depuis ses intuitions premières jusqu’aux chefs-d’œuvre les plus récents : Scott Joplin, Aaron Copland, Samuel Barber et William Bolcom, William Albright et Elliott Carter. Une touche latino avec Louis Moreau Gottschalk et une adrénaline de base-ball avec Charles Ives. Egalement une douzaine de mélodies signées George Gershwin (dont celle qui fournit le titre de l’album).

J’ai quitté les États-Unis pour Debussy et Ravel à l’âge de seize ans. Force est de reconnaître pourtant la présence et la vigueur de mes racines. Dans cet enregistrement, j’espère que vous retrouverez le timbre de Billie Holiday, la sensualité de Marilyn Monroe, le chant plaintif de Miles Davis, l’accent de ma grand-mère, les joies d’un match de baseball, l’entrain de nos quadrilles traditionnels dont j’ai gardé souvenir d’enfance.

David Lively donnera un récital le samedi 17 février 2018 au Musée Jacquemart-André à Paris 8ème dans le cadre de l'édition 2018 "Autour du Piano".

Programmation

Récital sur pianoforte carré Zumpe de 1771

Domenico Scarlatti - Sonates K. 303 en do mineur / Sonate K. 241 en sol majeur

Georg Friedrich Haendel - Suite n° 2 en fa majeur

Jean-Chrétien Bach - Sonate en do mineur op. 17 n°2

Jean-Sébastien Bach - Toccata en sol majeur BWV. 916

Wolfgang Amadeus Mozart - Sonate en la mineur KV. 310

Musée Jacquemart-André - "Autour du Piano"

L'invité

Pianiste français d’origine américaine, David Lively mène une carrière atypique. Des États-Unis où il a débuté ses études à la France où il réside, il est lauréat de nombreux concours internationaux, dont les Concours Long-Thibaud à Paris, Reine Elisabeth de Belgique et Tchaïkovski de Moscou où il a obtenu le Prix spécial pour la musique contemporaine. Il porte un grand intérêt aux compositeurs américains du XXe siècle tels Elliott Carter et Aaron Copland avec qui il étudia les oeuvres majeures pour piano qu’il enregistra par la suite. Il consacre une importante partie de son activité à la musique de notre temps et signe la création mondiale, européenne ou française, de nombreuses partitions. Ancien élève et maintenant directeur des Concours de l’Ecole Normale de Musique de Paris, il est notamment régulièrement invité à participer aux jurys des plus grands concours internationaux. Sa discographie comporte plusieurs dizaines d’enregistrements.

Programmation musicale de l'invité

♫ Scott JOPLIN

Maple Leaf Rag

David Lively (piano)

LA MUSICA

♫ George GERSHWIN

Songbook : 11. Oh Lady Be Good

David Lively (piano)

LA MUSICA

♫ Eliott CARTER

Two Thoughts About the Piano : Caténaires

David Lively (piano)

LA MUSICA

♫ Aaron COPLAND

4 piano Blues: 2. Soft and languid

David Lively (piano)

LA MUSICA

♫ Benoît MERNIER

Concerto pour piano : 3e mouvement

David Lively (piano), Orchestre National de Montpellier Languedoc Roussillon, Ernest Martinez Izquierdo (direction)

CYPRES

♫ César FRANCK

Trio concertant n°2 en Si bémol Maj op 1 n°2 M 2 CFF 112 : III.Tempo di minuetto

David Lively (piano), Tatiana Samouil (violon), Justus Grimm (violoncelle)

CYPRES

♫ Claude DEBUSSY

Le martyre de Saint Sébastien L 124 : Acte I : La cour des lys : Hymnes toute l'ombre s'efface

Orchestre National de France, Choeur de Radio France, Daniele Gatti (direction)

RADIO FRANCE