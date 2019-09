David Kadouch, l'invité du jour

Sortie CD : Révolution

6 septembre chez Mirare

Inspiré par le thème de la mémoire, ce nouveau disque de David Kadouch se centre plus particulièrement autour des révolutions, de la révolution hongroise à la guerre de Wagram, en passant par les soulèvements en Europe de l'Est. Comme souvent, le pianiste s'attache à construire un programme cohérent autour d'une thématique, sans se limiter à un seul compositeur : Chopin, Liszt, Janacek, Debussy et Beethoven se côtoient, aux côtés de deux compositeurs moins connus, Dussek et Rzewki. En somme, un disque plein de belles découvertes.

