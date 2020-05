David Grimal est l'invité du jour

David Grimal, violoniste, fondateur et directeur artistique de son ensemble Les Dissonances, vient nous parler du festival unique "Résidence, artistes en résistance", par l'Opéra de Dijon. Il nous fera également part de son ressentiment face à la crise actuelle, paralysant le spectacle vivant.

David Grimal

Autant investi dans le répertoire soliste que chambriste, le violoniste David Grimal a fait ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, travaillant avec Régis Pasquier. Il acquiert rapidement une renommée internationale, jouant dans les plus grandes scènes du monde entier.

En 2004, il créé l'ensemble à géométrie variable Les Dissonances. Tirant son nom du célèbre Quatuor de Mozart, cet ensemble particulier se veut original dans son organisation. En effet, Les Dissonances est totalement dépourvu de chef(fe) d'orchestre. Cette configuration résulte avant tout d'un idéal commun et d'une collaboration fondée sur le partage, sans pour autant faillir à l'excellence. L’ensemble dispose alors d’une absolue liberté dans ses choix de programmation. Cette autonomie offre aux musiciens la possibilité de répondre à leur objectif premier : apporter au public une nouvelle vision des œuvres du grand répertoire dans des projets multiples.

Résidence, artistes en résistance

Du 26 mai au 6 juillet se tiendra le festival inédit et unique en son genre : "Résidence, artistes en résistance". A l'initiative de l'Opéra de Dijon et supervisé par Laurent Joyeux, ce festival proposera 36 concerts dont 28 en streaming et dans le respect des consignes sanitaires. Pratiquement quotidiennement, à 20h, un rendez-vous sera donné sur le site internet de l’Opéra de Dijon, ainsi que sur ses réseaux sociaux pour des moments exceptionnels. Grâce aux outils numériques, artistes et public pourront partager et échanger autour de l'amour qu'ils vouent à la musique.

Vous pourrez retrouver l'ensemble Les Dissonances à ce festival du 17 au 27 juin pour leur programme "Dissonances Chamber Music Series". Pendant ces quinze jours, vous pourrez vivre un réel festival au sein d'un festival où plusieurs artistes seront invités, notamment Victor Julien-Lafferrière, le Quatuor Hermès, Philippe Cassard ou encore Natalie Dessay.