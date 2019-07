David Grimal est l'invité de Musique Matin

Concert : Les Dissonances, David Grimal Heures Musicales de Lessay

26 juillet en l'Abbatiale de Lessay

La 26e édition des Heures Musicales de l’abbaye de Lessay se poursuit jusqu’au vendredi 16 août prochain. Dans l’abbatiale romane Sainte-Trinité, construite au XIe siècle, se succéderont pendant un mois de nombreux concerts de musique baroque dont celui de l'Ensemble Dissonances de David Grimal.

Créées en 2004 par le violoniste David Grimal, Les Dissonances développent regroupent des solistes issus des plus grandes formations françaises et internationales, des chambristes reconnus et de jeunes talents en début de carrière.

Les Dissonances orchestre symphonique

David Grimal direction, violon solo

Distribution : Mozart

Concerto pour violons No 2

Concerto pour violon No 4

Concerto pour violon No 5

à réécouter émission Le concert du soir Les Dissonances et David Grimal jouent Prokofiev, Korngold et Stravinsky

Programmation musicale