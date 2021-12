David Fray s'attaque aux "Variations Goldberg" dans son nouveau disque

Grand ambassadeur de la musique de Bach, le pianiste David Fray revisite les "Variations Goldberg", une œuvre mythique du compositeur allemand à laquelle les plus grands pianistes se sont confrontés. Il sera également en concert à Monaco le 6 février prochain pour un programme autour de Mozart.

Depuis l'un de ses premiers disques "Bach Boulez", David Fray s'est consacré corps et âme à la musique de Bach . Par la suite, il a sorti plusieurs disques dédiés aux Concertos pour piano et aux Sonates pour piano et violon de Bach avec Renaud Capuçon. Pourtant, David Fray n'avait jamais enregistré les "Variations Goldberg", une œuvre qui l'a toujours fasciné.

Après Glenn Gould en 1981, Nicholas Angelich en 2010, Alexandre Tharaud en 2016 ou plus récemment Lang Lang en 2020, les "Variations Goldberg" semblent être un passage obligé dans la carrière de chaque grand pianiste. C'est grâce à son agent, qui lui a proposé de les interpréter au Concertgebouw à Amsterdam que David Fray s'est décidé à passer le pas. Il a fait le choix de les enregistrer dans la Chapelle de Barbazan-Debat, un village non loin de Tarbes, au cœur de sa région d'origine.

Il sera en concert le 6 février à l'Auditorium Rainier III à Monaco aux côtés du chef Kazuki Yamada et la mezzo-soprano Cecilia Bartoli pour un programme autour de Mozart.