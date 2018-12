« Ella Fitzgerald est l'incarnation du swing ! », David Enhco, invité de Musique Matin

Depuis 2010, David Enhco et son Amazing Keystone Big Band — primés aux Victoires du Jazz 2018 dans les catégories "'artiste qui monte" et "groupe de l'année" — rendent le swing accessible à tous les publics.

Avec cet orchestre de 17 musiciens, David Enhco crée des disques et spectacles adaptés d'œuvres majeures pour tous.

En 2012, il se consacre à l'oeuvre de Prokofiev : Pierre et le Loup… et le Jazz !, un conte musical raconté par Denis Podalydès. Suivront en 2015 Le Carnaval Jazz des Animaux conté par Édouard Baer et en 2017 Monsieur Django et Lady Swing narré par Guillaume Gallienne et Django Extended.

Cette année, l'hommage est donné à l'incomparable Ella Fitzgerald grâce au livre-disque La Voix d’Ella raconté par Vincent Dedienne — prochainement adapté en spectacle — et le disque We Love Ella dans lequel, David Enhco, joue avec avec Quincy Jones, Stochelo Rosenberg, James Carter, Didier Lockwood, Cécile McLorin Salvant…

Cet album hommage à la First Lady of Song — sorti le 19 octobre — est centré sur la personnalité d’Ella Fitzgerald et ses plus grands succès.

Pour l’occasion, c’est Célia Kameni qui donne voix à des versions originales des célébrissimes A Tisket, A Tasket, Born to be blue, A Woman is a sometime thing...

Le swing est une danse, un rebond. Ella Fitzgerald en est l'incarnation. Être le plus naturel et libre possible, c'est ce que je recherche dans l'interprétation. David Enhco

Livre-disque ou conte musical, peu importe l'intitulé car cet hommage puissant et lumineux — sorti le 19 octobre — fait swinguer toute la famille par sa narration signée Philippe Lechermeier, les magnifiques illustrations de Amanda Minazio et le talent de conteur de Vincent Dedienne.

Côté musique, l'orchestration est signéeThe Amazing Keystone Big Band.

Célia Kaméni donne la voix à l'héroïne : Bess.

Bess vit dans un orphelinat d’Alabama, où elle découvre un jour la voix d’or de la grande Ella Fitzgerald.

Elle n’aura alors plus qu’un seul rêve... Chanter comme Ella. Pas facile quand on est noire en 1953. Mais les épreuves donnent aussi du courage...

Prochain disque : Aksham

Aksham ou crépuscule en turc est né de la rencontre entre Marc Perrenoud, pianiste et compositeur suisse, Elina Duni, chanteuse entre traditions balkaniques et jazz atmosphérique, et David Enhco.

Le disque est à paraître en février prochain chez Nome.

Le concert de sortie du disque aura lieu le 13 avril 2019 au Café de la Danse.

Programmation musicale

Jon BOUTELLIER

A woman is a sometime thing

Celia Kameni, The Amazing Keystone Big Band

NOME 2018

La Voix d'Ella FITZGERALD - conte musical

Bess aime tellement la voix d’Ella + A Tisket, A Tasket

Celia Kameni, The Amazing Keystone Big Band

NOME 2018

Marc PERRENOUD

XVII

Aksham : Elina Duni, David Enhco, Marc Perrenoud, Florent Nisse, Fred Pasqua

NOME 2019

Prochains concerts

18 décembre 2018 : Thionville, l’Adagio

19 décembre 2018 : La Rochelle, La Coursive

22 décembre 2018 : Paris, Cité de la Musique

23 décembre 2018 : Paris, Cité de la Musique

We Love Ella

16 mars 2019 : Paris, Salle Pleyel

Avec Biréli Lagrène, China Moses, Sarah McKenzie et Célia Kaméni

La Voix d'Ella

17 mars 2019 : Paris, Salle Pleyel

Avec Vincent Dedienne comme récitant