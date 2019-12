David Bismuth est l'invité du jour

David Bismuth

Le pianiste français David Bismuth découvre le piano à l'âge de 8 ans. Il suit alors des cours dans sa ville à Grasse. Anne Queffélec le remarque et l’oriente vers le Conservatoire de Nice où il rentre à dix ans, avant d’y obtenir le prix dans la classe de Catherine Collard quatre ans plus tard. Il intègre alors le Conservatoire de Paris et suit les cours de Gabriel Tacchino puis de Brigitte Engerer.

La dernière rencontre de son parcours pédagogique se fait avec Maria-João Pires au Centre Belgais au Portugal. Il jouera avec elle de nombreuses fois.

Très attaché à la musique française, David Bismuth enregistre la musique de César Franck, Marie Jaëll, Gabriel Fauré ou encore Gabriel Pierné. Il souhaite toutefois se tourner dorénavant vers la musique de Beethoven et de ses maîtres tels que Haydn et Haendel.

Un début d'année beethovénien

Le 14 janvier 2020 à l’Institut Bernard Magrez à Bordeaux : concert avec les solistes de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine (Concerto no.1 de Beethoven et Quintette La Truite, Schubert)

: Concerto no.1 de Beethoven, avec l’Orchestre Pasdeloup Les 31 janvier et 1er février à la Folle Journée de Nantes :

3 concerts, pour cinq sonates en duo avec Fanny Clamagirand.

Le 31 janvier à 15h45 : Beethoven : Sonate pour violon et piano n°7 en ut mineur opus 30 n°2 Beethoven : Sonate pour violon et piano n°8 en sol majeur opus 30 n°3 Le 31 janvier à 18h : Beethoven : Sonate pour violon et piano n°4 en la mineur opus 23 Beethoven : Sonate pour violon et piano n°5 en fa majeur opus 24 “Le Printemps”.

Le 1er février à 11h : Beethoven : Sonate pour violon et piano n°6 en la majeur opus 30 n°1 Beethoven : Sonate pour violon et piano n°7 en ut mineur opus 30 n°2

Carnegie Hall le 17 mars

Le 17 mars prochain, David Bismuth fera ses débuts au Carnegie Hall à New-York dans un programme Beethoven.

Programme :

Bach : Suite Française No. 2 en do mineur, BWV 813

W.F. Bach : Sonate en la mineur

Beethoven : Neuf variations sur une marche de Dressler

Beethoven : Sonate pour piano No. 14 en do dièse mineur, Op. 27, No. 2, "Clair de Lune"

Schubert : Quatre impromptus, D. 899

Schubert : Klavierstücke, D. 946