Danielle Laval est l'invitée du jour

Danielle Laval est l'un de ces monstres sacrés du piano ; élève de Vlado Perlemuter, repérée par Rubinstein, amie de Cziffra, de Jean Wiener et de Michel Legrand. Elle sera en concert le 29 février prochain au Musée Jacquemart-André, accompagnée de lectures effectuées par Brigitte Fossey.

Danielle Laval débute le piano à trois ans et demi, décide d'en faire sa vie à huit ans : très vite, elle entre à l'Ecole Supérieure de Musique, en sort à quinze ans. C'est là que sa professeure de solfège, Marcelle Soulages, provoque une rencontre avec Vlado Perlemuter, élève de Ravel et d'Alfred Cortot. Danielle Laval se présente au concours du CNSM, y entre, et accède à la classe de Perlemuter.

Dès sa sortie du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, où elle obtient son Premier Prix à l’unanimité, Danielle Laval est remarquée par Arthur Rubinstein qui reste interloqué devant sa virtuosité et sa vive sensibilité : "elle a des doigts de fer", dit-il d'elle. Elle rencontre aussi Cziffra, un "homme exquis et loufoque", qui la pousse à enregistrer ; elle se fait ainsi connaître par le disque, sans même prendre part à la course aux concours internationaux, en enregistrant pour EMI des raretés. Elle est notamment la première à enregistrer les études de Blumenfeld, qui n’ont jamais été éditées.

Plus tard, elle se consacre aussi à l'enregistrement de musiques de film : “c’est un répertoire que j’adore, et qui mériterait plus d’attention, plus de considération de la part du public ou des musicologues. Il faut insister sur le terme de compositeurs : musique de film ou pas, ces auteurs avaient reçu une formation des plus solides”, dit-elle.

à réécouter émission Vinyle classique Danielle Darrieux... et Tchaikovsky

Concert-lecture au Musée Jacquemart-André : "Sergueï Rachmaninov, les secrets d'un compositeur passionné

Danielle Laval et Brigitte Fossey s'associent pour un concert lecture autour de la figure de Rachmaninov : la pianiste, qui eut le rare privilège de jouer sur le piano du compositeur, interprétera ses oeuvres, tandis que la comédienne lira textes et lettres sélectionnés par ses soins. Le concert aura lieu le 29 février prochain. Les deux artistes seront également en concert le 18 avril au Palais de Justice de Chambéry.