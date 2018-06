Daniel Lozakovich et Cyril Auvity sont les invités de Musique Matin

8h05-08h30 : Daniel Lozakovich

Daniel Lozakovich naît à Stockholm en 2001, commence à jouer du violon en 2007, et joue son premier concerto avec l’Orchestre de chambre de Moscou Virtuosi et Vladimir Spivakov deux ans plus tard. Daniel a été violoniste soliste dans toute l’Europe, avec des formations comme l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, l’Orchestre Philarmonique Royal de Stockholm, l’Orchestre de chambre de Vienne, l’Orchestre Symphonique Tchaikovsky, le Philarmonique de Moscou, le Philharmonique National de Russie, l’Orchestre de la Suisse Romande, le Konzerthausorchester de Berlin, et l’Orchestre de chambre de Lausanne.

Depuis 2012, Daniel étudie à l’Université de musique de Karlsruhe avec le Professeur Josef Rissin, où son mentor est Eduard Wulfson. Il étudie actuellement au Collège du Léman, à Genève. Pendant son (rare) temps libre, Daniel aime jouer au foot, au tennis et aux échecs, ou faire de la boxe.

Actualité

Daniel Lozakovich a sorti le 08 juin sur le label Deutsche Grammophon son premier album consacré aux concertos pour violon n°1 et n°2 - Partita n°2 de Bach avec l’orchestre de chambre de la radio bavaroise, dirigé par Radoslaw Szulc.

Concerts

mardi 03 juillet 2018 à 20h30 dans le cadre du festval de Saint-Denis

à 20h30 dans le cadre du festval de Saint-Denis vendredi 06 juillet 2018 à Évian-les-Bains

à Évian-les-Bains lundi 09 juillet 2018 dans le cadre du festival international de Colmar

dans le cadre du festival international de Colmar samedi 01 septembre 2018 dans le cadre du Festival Variations Classiques à Annecy

dans le cadre du Festival Variations Classiques à Annecy mercredi 19 décembre 2018 à Paris

♫ Programmation musicale Daniel Lozakovich

Jean-Sébastien BACH

Concertos pour violon n°1 en la mineur BWV 1041 : I. Allegro moderato

Daniel Lozakovich, Orchestre de chambre de la radio bavaroise, Radoslaw Szulc

DG

Jean-Sébastien BACH

Partita n°2 : Chaconne

Daniel Lozakovich

DG

Franz SCHUBERT

Quintette à 2 violoncelles en ut majeur D.956 : II. Adagio

Alban Berg quartet, Heinrich Schiff

YOUTUBE

Jean-Sébastien BACH

Concertos pour violon n°2 en mi majeur BWV 1042 : II. Adagio

Daniel Lozakovich, Orchestre de chambre de la radio bavaroise, Radoslaw Szulc

DG

Wolfgang Amadeus MOZART

Don Giovanni a cenar teco (Acte II Sc 15) Don Giovanni le Commandeur Leporello choeur

Dietrich Fischer-Dieskau, Martti Talvela, Orchestre du Théâtre National de Prague, Karl Bohm

DG

08h30 - 08h55 : Cyril Auvity

Cyril Auvity est originaire de Montluçon et débute ses études musicales dès 9 ans avec les Petits Chanteurs à la Croix de Bois puis dans la formation des Petits Chanteurs de Douai en entrant au conservatoire de la ville. Le chanteur intègre le Conservatoire de Lille en 1995 : il entre alors en classe supérieure de chant. Cyril Auvity oriente rapidement son répertoire vers la musique baroque.

Durant la saison 2017/2018, Cyril Auvity sera Mercure, le Licteur, un Tribun et un Familier de Sénèque dans le Couronnement de Poppée de Monteverdi en version concert en décembre au Grand Théâtre du Liceu à Barcelone. Il participe également à la reprise de la création aixoise de Pinocchio de Boesmans, en tant que Directeur du Cabaret, Juge, le Deuxième Escroc, Marchand d’Âne et Premier meurtrier à l'Opéra National de Bordeaux en mai 2018. Au mois de juin 2018, le ténor rechante Phaëton à l'Opéra Royal de Versailles.

Actualité

Cyril Auvity a sorti le 18 mai sur le label Glossa un album consacré à « La descente d'Orphée aux enfers » (intégrale) de Marc-Antoine Charpentier enregistré avec l’Ensemble Desmaret sous la direction de Ronan Kahlil.

Concert

mardi 31 juillet : sur la parvis de la Basilique Saint-Michel Archange dans la cadre du festival de Menton (côte d'Azur).

: sur la parvis de la Basilique Saint-Michel Archange dans la cadre du festival de Menton (côte d'Azur). juillet : avec Jordi Savall à Graz (Autriche)

: avec Jordi Savall à Graz (Autriche) 25 août : L'Orfeo de Monteverdi avec les Arts florissants dirigés par Paul Agnew, dans le cadre du festival "Dans les jardins" à Thiré (Vendée).

♫ Programmation musicale Cyril Auvity

Michel LAMBERT

Vos mépris chaque jour

Cyril Auvity, L’Yriade

GLOSSA

Marc-Antoine CHARPENTIER

La descente d’Orphée aux Enfers : Eurydice n’est plus (Acte II Sc 3)

Cyril Auvity, Ensemble Desmarest, Ronan Khalil

GLOSSA

Elisabeth JACQUET DE LA GUERRE

Suite pour clavecin n°1 du premier livre en ré min : 8. Chaconne l'inconstante

Marie van Rhijn

EVIDENCE

Gabriel FAURE

Après un rêve

Véronique Gens, Roger Vignoles

VIRGIN

Marc-Antoine CHARPENTIER

La descente d’Orphée aux Enfers : Vous partez donc / entrée des fantômes

Cyril Auvity, Ensemble Desmarest, Ronan Khalil

GLOSSA