Daniel Barenboim est l'invité du jour

La chute du Mur, 30 ans après

Tous ceux qui vous disent qu’ils avaient prévu tout ça… Non. Il n’y avait pas un être humain, qui, un an avant, aurait imaginé cela, ou même six mois. C’était complètement inattendu ! Daniel Barenboim

Daniel Barenboim est sans aucun doute l'une des plus grandes figures musicales de notre temps, dont il serait bien trop long de retracer le parcours de pianiste et de chef d'orchestre. Mais au-delà de la musique, il s'est illustré en travaillant sans cesse à la réconciliation entre les peuples : impliqué dans la cause palestinienne, il est notamment à l'origine du West Eastern Divan Orchestra, orchestre réunissant des musiciens israéliens et palestiniens. Et si nous le convions aujourd'hui, c'est aussi pour évoquer le concert donné à Berlin le 12 novembre 1989, trois jours après la chute du Mur, concert gratuit et ouvert aux citoyens de RDA.

