Damien Guillon : "Ce terme de couvre-feu me glace"

Invité par le Cafe Zimmermann, le contre ténor Damien Guillon prête sa voix aux divers "Lamento" composés entres autres par Biber, Froberger, Schmelzer. Le disque est paru le 4 septembre sous le Label Alpha.

Damien Guillon débute son apprentissage musical à la Maîtrise de Bretagne avant de poursuivre sa formation au Centre de Musique Baroque de Versailles où il perfectionne sa technique vocale. Il étudie également le clavecin et l’orgue et approfondit ses recherches sur l’interprétation de la musique ancienne, il se perfectionne auprès de Andreas Scholl.

Il parcourt ainsi un vaste répertoire, des Songs et Odes de la Renaissance anglaiseaux grands oratorios italiens et opéras de la période baroque ou encore le répertoire sacré allemand pour lequel il a une sensibilité particulière.

En 2009, Damien Guillon fonde Le Banquet Céleste, ensemble avec lequel il effectue un travail minutieux sur le répertoire baroque, fédérant autour de sa personnalité une équipe de solistes vocaux et instrumentaux de grand talent. Outre son activité de chanteur, Damien Guillon, reconnu comme chef d’orchestre, est invité à diriger plusieurs ensembles tels Les musiciens du Louvre, le Café Zimmermann, Collegium Vocale Gent, le Concert Spirituel.

Le "Lamento"

Café Zimmermann invite le contre-ténor Damien Guillon, complice de longue date, pour interpréter un programme de lamenti des XVIIe et XVIIIe siècles, faisant place autant aux instruments qu’à la voix pour un voyage en terre germanophone. Le disque est sorti le 4 septembre 2020 sous le label Alpha.

A cette époque, le thème de la mort était présent dans tous les esprits. C'est pourquoi la condition mortelle a été abordée dans de nombreux domaines artistiques. Ici, le Lamento est considéré et utilisé comme une consolation de l'âme. Comparable à une invitation à profiter des moments présents de la vie, se traduisant en Carpe Diem.

Prochains concerts de Damien Guillon et le Banquet Céleste