Cristina Branco est l'invitée de Saskia de Ville

Cristina Branco donne un nouveau souffle au folklore portugais et enrichit le fado de notes de jazz et de musique du monde.

En mai 2016, Cristina Branco avait chanté à Paris, déjà au Théâtre de la Ville, en compagnie d'une autre star du fado : Camané.

Le 7 février 2018 à l'Espace Pierre Cardin, Cristina Branco sera accompagnée de Bernardo Couto, guitare portugaise, de Bernardo Moreira, contrebasse et de Luís Figueiredo au piano.

Le concert du 7 février 2018 au Théâtre de la ville

L'invitée

Cristina Branco a grandi à Almeirim, petit village portugais situé au nord de Lisbonne, dans un pays où la révolution des oeillets de 1974 a laissé des traces, où la « Reine du fado » Amalia Rodrigues se voit empêchée de chanter et où cette musique appartient désormais au passé.

Cristina Branco se destine à une carrière de journaliste et suit des études de communication tout en écoutant de la bossa nova, du jazz ou du blues. C'est le jour de son dix-huitième anniversaire qu'elle ressent comme un coup de foudre pour ce style traditionnel portugais, lorsque son grand-père lui offre un disque d'Amalia Rodrigues : Rara e Inédita. Cristina Branco se met alors à travailler sa voix en suivant des cours, dans les années 1990, à une époque où de jeunes musiciens tentent également de réhabiliter leurs racines musicales. Sa participation à une émission de télévision portugaise lui permet de se produire en Hollande où elle donne un concert au théâtre de la ville de Zeist. L'enregistrement réalisé à cette occasion, Cristina Branco in Holland (1999), est distribué succinctement mais son talent immédiatement repéré.

Habituellement accompagnée de trois guitaristes, Cristina Branco incorpore maintenant le piano dans ses orchestrations. Au disque comme en concert, elle est entourée de Custódio Castelo à la guitare portugaise. Chanteuse de fado depuis les années 90, Cristina Branco intègre cette importante nouvelle vague du fado, aux côtés de Mariza, Mafalda Arnauth, Ana Moura ou Joana Amendoeira.

Programmation musicale de l'invitée

♫ Cristina BRANCO

L’invitation au voyage

UNMU

♫ Cristina BRANCO

Ai esta pena de mim

ARRUDA

♫ George GERSHWIN

Rhapsody in blue

Benjamin Grosvenor (piano), Orchestre philharmonique de Liverpool, James Judd (direction)

DECCA

♫ José AFONSO “Zeca”

Grandola vila morena

THOROFON

♫ Cristina BRANCO

Fado louco

Cristina Branco, Custodio Castelo

ARC MUSIC

♫ Cristina BRANCO

Deus a

ARRUDA

♫ Elis REGINA

Corrida de jangada

PHILIPS