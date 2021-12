Centenaire de Saint-Saëns : Cristian Măcelaru à la baguette

A l'occasion du centenaire de la mort de Camille Saint-Saëns, le chef d'orchestre Cristian Măcelaru dirige l'Orchestre national de France à la Maison de la Radio et de la Musique pour deux concerts exceptionnels en l'honneur du compositeur français.

Il y a cent ans jour pour jour, un des plus grands génies français de la musique classique s'est éteint. Auteur du Carnaval des Animaux, de la Danse Macabre, Camille Saint-Saëns a marqué l'histoire de la musique classique avec des œuvres conciliant classicisme et fantaisie.

À lire aussi AUDIO 1h 58mn émission La tribune des critiques de disques Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns

Cristian Măcelaru rend hommage à Camille Saint-Saëns ce soir à la Maison de la Radio et de la Musique en interprétant le Requiem et la Symphonie n° 3 avec orgue. Le chef d’orchestre roumain y dirige l'Orchestre National de France, et plusieurs solistes comme la soprano Véronique Gens et l’organiste Olivier Latry.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Le chef d'orchestre a également sorti le 26 novembre dernier une intégrale des cinq symphonies de Saint-Saëns, toujours à la direction de l’Orchestre National de France pour le label Warner Classics.