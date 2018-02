Collégiens, lycéens et musiciens de l'Orchestre Philharmonique s'associent pour un concert comme un tour du Monde...

Les invités :

Mireille Jardon : violoniste de l'OPRF et tutrice de l'OLFM (seconds violons et altos)

Jean‐Pierre Odasso : 2ème trompette solo de l'OPRF et tuteur de l'OLFM (cuivres)

Alexandra Bidi : lycéenne et harpiste de l'OLFM.

Adriana Tanus (téléphone) : Professeur au lycée français de Madrid, Fondatrice de l'Orchestre français des lycées du monde

Concert de l'Orchestre des Lycées français du monde le samedi 17 mars à l'auditorium de Radio France - Informations et réservations

Ce projet, né d’une double passion pour la musique et pour la langue française, a vu le jour en 2015. Il a pour raison d’être le partage entre collégiens et lycéens musiciens d’établissements du réseau de l’AEFE (Agence pour l’enseignement français à l’étranger). Le Philhar soutient ce jeune orchestre international via le tutorat de musiciens qui lui apportent leur savoir-faire (apprentissage instrumental, pratique collective, etc.) jusqu'au concert donné dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la Francophonie

Programmation musicale des invités

♫ Isabelle Aboulker

Chanter ensemble

Orchestre des lycées français du monde

♫ Jean Sibelius

La fille de Pohjola

London Symphony Orchestra, Sir Colin Davis (direction)

RCA 2001

♫ Reinhold Glière

Concerto pour harpe et orchestre op 74 : Allegro giocoso

London Symphony Orchestra, Osian Ellis (harpe), Richard Bonynge (direction)

DECCA 1994

♫ Charles Gounod

Marche funèbre pour une marionnette

Orchestre Symphonique de Détroit, Paul Paray (direction)

Philips 2001

♫ Serge Gainsbourg

La Javanaise

Jane Birkin, Orchestre de la radio Polonaise, Michal Klauza (direction)

PARLOPHONE 2017