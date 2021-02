Vers une rémunération plus juste des artistes sur les plateformes de streaming musical ?

Avoir un catalogue musical infini pour 9,99 € par mois, mais à quel prix pour les artistes ? Avec différents acteurs de la vie musicale en France, analysons les problématiques des plateformes de streaming à partir de l'étude du CNM paru il y a quelques jours, pointant du doigt de nombreux problèmes.

Le Centre national de la musique (CNM), qui a vu le jour en janvier 2020, a publié le 27 janvier dernier une étude concernant la rémunération des artistes sur les plateformes de streaming musical. Cette étude, unique en son genre, met en lumière les nombreux problèmes que rencontrent les artistes.

Pour une rémunération plus équitable

Le point majeur soulevé par l'étude du CNM est le mode de calcul des redevances. L'argent que reçoit un artiste pour sa musique en ligne est actuellement calculé par le nombre d'écoutes d'un titre, sur l'entièreté des écoutes du catalogue de la plateforme, et ce, en comptant l'intégralité des utilisateurs.

L'enquête réalisée propose un autre mode de calcul : les écoutes d'un utilisateur sur ses écoutes totales dans le mois. Ainsi, si une personne écoute un seul disque, les 9,99 € de son abonnement iront au seul artiste écouté. Cela se révélera très favorable aux musiques de niches telles que la musique classique,le jazz ou encore le metal. L'impact sera légèrement en baisse ou stable pour les musiques populaires telles que le rap ou la pop.

Cette étude traite également d'autres paramètres, comme la quote-part des personnes entourant l'artiste, les labels prenant au minimum 50 %, le système de recommandations très obscure, ou encore la fraude aux écoutes répétitives. Le CNM demanderait une meilleure répartition des redevances entre les ayants droits, un éclaircissement des recommandations, et un bannissement des comptes frauduleux.

Des enjeux d'actualité

A l'heure actuelle où les artistes ne peuvent plus se produire en concerts, la musique enregistrée reste encore le seul moyen pour eux de gagner leur vie. Aujourd'hui, 90 % des artistes reçoivent moins de 1 000 euros par an, même si leurs titres sont écoutés 100 000 fois.

Il paraît donc inacceptable pour Jean-Philippe Thiellay, président du CNM et porte-parole de cette étude, et Didier Martin, directeur des labels Outhere et Alpha, de laisser les artistes français avec un si faible revenu.

Vous pouvez retrouver l'étude complète sur CNM en cliquant ici.