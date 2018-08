Clément Mao-Takacs est l'invité de Musique Matin

Clément Mao-Takacs

Clément Mao-Takacs commence la direction à l’âge de 15 ans lors de son premier concert à la Salle Gaveau (Paris). Il devient l’assistant de Janos Komives à l’OpéraNational de Budapest (2002) ainsi que pour plusieurs productions et enregistrements en France (2001-2003).

Il fonde en 2011 Secession Orchestra, dont il assure la direction musicale et artistique. Spécialiste de la musique de Kaija Saariaho, il a dirigé les créations de la version de chambre de La Passion de Simone aux festivals Melos-Ethos (Bratislava – Slovaquie), Codes (Lublin – Pologne), à Saint-Denis (Festival en la basilique-cathédrale) et Clermont-Ferrand (La Comédie – Scène Nationale). Il a repris cette œuvre à Copenhague en 2016, dirigeant également la pièce iconique Lichtbogen et la création danoise du concerto Notes on Light, et a également donné à plusieurs reprises des pièces de la compositrice (Festival Novalis, BOZAR Opening Night) ; en 2016/2017, il dirigera sa musique à New-York ainsi que dans le cadre du festival Présences de Radio-France.

Clément Mao-Takacs a enregistré la pièce Adieu de Stockhausen (Crystal Classics), ainsi qu’un disque consacré à Jacques Ibert (Timpani) qui a reçu 5 diapasons par le magazine DIAPASON. Il envisage aujourd’hui de créer son propre label afin de permettre à des projets discographiques radicalement différents de voir le jour…

Festival Terraqué du 31 août au 8 septembre

Tous les événements du festival sont en entrée libre !

Le Secession Orchestra et Clément Mao-Takacs en concert au Festival Royaumont

23 septembre, 17h30 au Réfectoire des Moines. "La nature est un temple" avec la mezzo-soprano Marion Lebègue

Cras, Debussy, Duparc Mélodies avec orchestre

Claude Debussy (1862-1918) L'Isle Joyeuse (version orchestrale) - La Mer (version de chambre)

♫ Programmation musicale

Claude DEBUSSY

La Mer : Jeux de vagues

Orchestre symphonique de Londres, Valery Gergiev

LSO

Richard WAGNER

Parsifal WWW 111 (extrait) : Enchantement du Vendredi Saint (Acte III)

Secession Orchestra, Clément Mao-Takacs

RADIO FRANCE

Claude DEBUSSY

Fantaisie pour piano et orchestre : III. Allegro molto

Jonas Vitaud, Secession Orchestra, Clément Mao-Takacs

MIRARE