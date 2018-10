Clément Geoffroy est l'invité de Musique Matin

Sortie CD : Johann Adam Reincken : Toccatas, Partitas & Suites

19 octobre chez L'Encelade

La postérité n’a pas été très tendre avec ce compositeur, que le jeune Johann Sebastian Bach choisit pourtant pour un de ses modèles, n’hésitant pas à adapter pour clavier quelques-unes de ses œuvres.

On a longtemps pensé, sur la foi de ses écrits, que Johann Adam Reincken était mort presque centenaire en 1722, alors que les recherches récentes laissent à penser qu’il est né non en 1623, mais vers 1640, à Deventer, aux Pays-Bas.

, © Clément Geoffroy, L'Encelade

Malgré sa longévité, il ne nous laisse que très peu d’œuvres.

Hormis son Hortus Musicus, publié en 1687 et dont les six sonates qui le composent sont un joyau du genre, Reincken n’a pas dû éprouver le besoin de faire graver ses compositions.

Parmi les œuvres qui composent ce disque, j’ai choisi d’en défendre plusieurs dont l’authenticité n’est pas encore avérée, car même si elles ne sont pas de lui (on ne le saura peut-être jamais), elles n’en sont pas moins belles et s’inscrivent dans l’univers musical dans lequel il a évolué.

A ce jour, son corpus compte douze pièces pour clavecin et seulement trois pour orgue, résultat bien maigre compte-tenu des quelques soixante ans durant lesquels il a joué ces instruments quotidiennement. Avec les six sonates pour deux violons, viole et basse continue de l’Hortus Musicus, voilà tout ce que nous possédons.

Ce qui me motive dans son oeuvre (...), ce sont les toccatas, empreintes de Stylus Fantasticus ainsi que la fugue en sol mineur.

Les suites pour clavecin, quant à elles, sont un modèle du genre. Elles sont composées de quatre danses : allemande, courante, sarabande et gigue qui sont reliées entre elles par des éléments mélodiques communs et un même canevas harmonique.

Enfin, les airs variés, très développés, comme le Ballett en mi mineur et la Meyerin, sont probablement ce qui nous reste de plus précieux de lui.

Prochains concerts

04.11.18. Récital Reincken, Temple Saint-Pierre, Paris

16.11.18. Concert avec Les Surprises, Auditorium du Louvre

Programmation musicale

Johann Adam Reincken

Toccata en La majeur (extrait)

Clément Geoffroy, clavecin

L'ENCELADE

Johann Adam Reincken

Suite en Do majeur (2. Courante)

Clément Geoffroy, clavecin

L'ENCELADE

Johann Adam Reincken

Fugue en sol mineur

Clément Geoffroy, clavecin

L'ENCELADE