Claire-Marie Le Guay voit la vie plus belle en musique

"La vie est plus belle en musique" - paru le 7 novembre chez Flammarion

La musique est partout, pour qui la cherche, l’écoute, la reconnaît.

« Elle est cette présence vitale qui remplit l’espace et ne demande qu’à être révélée. Au fil de ces pages, je vous parle de la place de la musique dans l’Histoire, de son rôle dans notre société et de sa présence dans nos vies.Je vous suggère des clés pour l’écoute et la découverte de nombreux chefs-d’œuvre et vous invite à y puiser vos propres émotions.Mélomane averti, amateur éclairé ou néophyte curieux, je vous propose à travers ce livre une balade musicale personnelle et partage avec vous ma passion. Car j’en suis convaincue, la vie est plus belle en musique! » Claire-Marie Le Guay

"Des malheurs de Sophie" - livre-disque paru le 10 octobre chez Didier Jeunesse

Programmation musicale

Concerts lectures :

Opéra de Dijon: Histoire de Babar de Francis Poulenc avec Pio Marmaï. Nocturnes de Poulenc

18 janvier 2019, 20h

19 janvier 2019, 11h

19 janvier 2019, 16h

Tournée Horowitz le pianiste du siècle, avec Francis Huster

Mardi 22 Janvier 2019 Roanne (42)

Vendredi 25 Janvier 2019 Le Chesnay (92)

Jeudi 31 Janvier 2019 Esch-sur-Alzette (Luxembourg)

Mardi 5 Février 2019 Asnières-sur-Seine (92)

Mercredi 6 Février 2019 Sarcelles (95)

Jeudi 7 Février 2019 Neuilly-sur-Seine (92)

Vendredi 8 Février 2019 Ittevile (91)

Dimanche 10 Février 2019 Mantes-la-Ville (78)

Vendredi 15 Février 2019 Taverny (95)

Mercredi 20 Février 2019 Béziers (34)

Jeudi 21 Février 2019 Lattes (34)

Vendredi 1 Mars 2019 Rognac (13)