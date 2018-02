Christophe Rousset et Judith van Wanroij invités de Musique Matin

«Orphée et Eurydice» est une tragédie-opéra en trois actes de Christoph Willibald Gluck sur un livret de Pierre-Louis Moline, d’après Ranieri de’ Calzabigi.

Mettre en scène le pouvoir surnaturel de la musique, celui qui peut ressusciter l’amour et s’affranchir de la mort, tel est le sujet de la fable d’Orphée. Orphée et Eurydice sera présenté sur la scène du Théâtre du Capitole en version de concert. La version choisie est celle de Paris 1774, en français, adaptée aux codes de l’opéra français, avec le rôle d'Orphée confié à un ténor.

Distribution

Frédéric Antoun, Orphée

Judith van Wanroij, Eurydice

Jodie Devos, Amour

Les Talens Lyriques

Choeur du Capitole de Toulouse, Direction Alfonso Caiani

Christophe Rousset, Direction musicale

Date des représentations

Vendredi 23 février 2018 à 20h - Capitole, Toulouse

Dimanche 25 février 2018 à 15h - Capitole, Toulouse

Théâtre du Capitole

L'Ensemble Les Talens Lyriques a été créé il y a vingt-cinq ans par le claveciniste et chef d’orchestre Christophe Rousset. La formation instrumentale et vocale tient son nom du sous-titre d’un opéra de Rameau : Les Fêtes d’Hébé (1739). Défendant un large répertoire lyrique et instrumental qui s’étend du Premier Baroque au Romantisme naissant, Les Talens Lyriques s’attachent à éclairer les grands chefs-d’œuvre de l’histoire de la musique, à la lumière d’œuvres plus rares ou inédites, véritables chaînons manquants du patrimoine musical européen. Les Talens Lyriques voyagent de Monteverdi, Cavalli à Hændel en passant par Lully, Mozart, Salieri, Rameau, Gluck ... La recréation de ces œuvres va de pair avec une collaboration étroite avec des metteurs en scène ou chorégraphes.

La saison 2017-2018 permet à l’Ensemble de rester fidèle à son identité musicale, en interprétant la musique française sous ses diverses formes. L’axe France-Allemagne permet aux Talens Lyriques de retrouver Gluck avec Orphée et Eurydice au Capitole de Toulouse et de s’inscrire dans la célébration du 250ème anniversaire de la mort de Telemann avec un programme « Telemann et la France ». Attaché à sa volonté d’élargir son répertoire, l’Ensemble donnera, en concert, la toute première version du Faust de Gounod avec un enregistrement mondial inédit en perspective.

Depuis 2007, l’Ensemble s’emploie à initier de jeunes collégiens à la musique, à travers un programme d’actions artistiques ambitieuses et d’initiatives pédagogiques innovantes. L’un des événements de la saison est la mise à disposition gratuite de t@lenschool, trois applications de découverte et de pratique de la musique, pour les enseignants, écoles de musique, conservatoires et institutions musicales.

Le site web de l'Ensemble Les Talens Lyriques



Le site web de Judith van Wanroij

Programmation musicale des invitées

♫ Jean-Philippe RAMEAU

Castor et Pollux : Ouverture

Les Talens Lyriques, Christophe Rousset (direction)

OISEAU LYRE

♫ Jean-Baptiste LULLY

Alceste : Acte II Sc 8 - Ô dieux quel spectacle funeste (Alceste Cléante Admète)

Judith van Wanroij (Alceste), Emiliano Gonzales-Toro (Admète), Etienne Bazola (Cléante), les Talens Lyriques, Christophe Rousset (direction)

APARTE

♫ Antonio SALIERI

Les Danaïdes : Par les larmes dont votre fille (Acte II) Air d’Hypermnestre

Judith Van Wanroij (soprano), Les Talens Lyriques, Christophe Rousset (direction)

EDICIONES SINGULARES

♫ Christoph Willibald von GLUCK

Orphée et Eurydice : Acte II - Air des furies

Les Talens Lyriques, Christophe Rousset (direction)

VIRGIN CLASSICS

♫ Charles GOUNOD

Fernand : Dieu qui lis dans les coeurs (Trio) (Zelmire, Alamir, Fernand)

Judith Van Wanroij , Yu Shao, Nicolas Courjal, Flemish Radio Choir, Concert Spirituel, Hervé Niquet (direction)

PALAZETTO BRUZANE

♫ André CAMPRA

Requiem : I. Introitus

Les Talens Lyriques, Christophe Rousset (direction)

RADIO FRANCE