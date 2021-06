Christine Germain-Donnat, directrice du Musée de la chasse et de la nature à l’occasion du prix COAL

L'objectif du prix COAL est de montrer la richesse des réponses portées par les artistes aux problématiques écologiques actuelles. Ce prix a été remis le 17 juin dernier par Christine Germain Donnat au collectif FIBRA (Pérou) pour son projet immersif autour des réseaux organiques souterrains.

Desbosque : Desenterrando Senales, projet Lauréat du collectif Fibra

Le collectif péruvienFibra investit une autre forêt en danger, celle de Ucayali, situé dans la forêt amazonienne péruvienne qui connait l'un des taux de déforestation les plus élevés au monde à cause de l'exploitation forestière illégale, du trafic de terres, de l'huile de palme et des implantations pétrolières. À travers une installation immersive de sculptures en mycélium, Desbosque : desenterrando señales met en lumière les réseaux mycorhiziens, qui connectent sous le sol, plantes, arbres et champignons. Les artistes font entendre les échanges qui perdurent entre les champignons et les arbres disparus d'Ucayali, au son des histoires contées par ses habitants.

, © Juan Pablo Murrugarra / MAC Lima