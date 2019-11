Christina Pluhar est l'invitée du jour

Sortie CD : "Rossi : la Lyra d'Orfeo & Arpa Davidica", le 15 novembre

Rossi, c’est un de mes premiers amours... Je suis amoureuse de cette musique. Il y a une grande modernité dans cette musique. C'est spectaculaire ! Christina Pluhar

Christina Pluhar confie souvent se passionner pour la recherche, et n'a jamais souhaité déléguer ce travail musicologique : pour ce nouvel opus dédié au compositeur romain Luigi Rossi, la luthiste et théorbiste a à nouveau fureté dans les bibliothèques pour y dénicher des manuscrits inédits. Elle a trouvé ces partitions au sein de la Bibliothèque nationale de France à Paris mais aussi au Vatican.

Et c'est réussi, puisque 21 enregistrements sont présentés ici en première mondiale. Musicalement, c'est excellent, d'autant que Christina Pluhar s'est à nouveau entourée de ses chanteurs fétiches : Véronique Gens, Céline Scheen, Philippe Jaroussky, Jakub Jozef Orlinski, Valer Sabadus et Giuseppina Bridelli.

Concert le 12 novembre à la Salle Gaveau

Christina Pluhar et l'Arpeggiata seront en concert le 12 novembre à la Salle Gaveau pour un programme Rossi. Les airs d'opéras et de cantates seront chantés par Philippe Jaroussky, Céline Scheen et Valer Sabadus, collaborateurs réguliers de l'ensemble.