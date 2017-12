Christian Rivet, guitariste, luthiste et compositeur, invité de Musique Matin

Christian Rivet étudie la guitare, la direction d’orchestre, la composition et la musique de chambre au Conservatoire de Metz. Admis en 1984 au CNSMDP de Paris dans la classe d’Alexandre Lagoya, il obtient les premiers prix de guitare et musique de chambre avant de bénéficier des conseils du guitariste Alvaro Pierri et des flûtistes Michel Debost et Aurèle Nicolet.

Ponctuée de rencontres marquantes, parmi lesquelles Leonard Bernstein, Pierre Boulez, Peter Eötvös, Pascal Dusapin, la carrière de Christian Rivet se développe en France comme à l’étranger, en soliste ou aux côtés de ses partenaires Emmanuel Pahud, le Quatuor Sine Nomine, Michel Portal ou Laurent Korcia.

Parallèlement à une carrière d’interprète, Christian Rivet compose, notamment pour le théâtre, et enseigne la guitare et la musique de chambre. Toujours attiré par les liens qu’entretiennent musique ancienne et musique moderne, il réunit au disque les compositeurs Robert de Visée et André Jolivet ou plus récemment John Dowland, Benjamin Britten et Les Beatles.

Quelque part dans l’inachevé, création (2017)

Co-commande de l’Orchestre des Pays de Savoie, de la MC2 Grenoble et de l’Espace Malraux-scène nationale de Chambéry et de la Savoie.

Sa création verra le jour le jeudi 11 janvier à 19h30 à la MC2 de Grenoble avec l'Orchestre des Pays de Savoie dirigé par Nicolas Chalvin. Puis, elle sera jouée le samedi 13 janvier à l'Espace Malraux, scène nationale de Chambéry et de la Savoie et le dimanche 10 juin à l'Auditorium de Lyon.

Vous trouverez plus d'informations ici.

Programmation musicale de Christian Rivet

♫