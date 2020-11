Christian-Pierre La Marca et son violoncelle à 360°

Avec Cello 360, Christian-Pierre La Marca ouvre les horizons d’un violoncelle prêt à tout : baroque, classique, musique de film, pop et électro, et ce, parmi plusieurs époques – XVIIe, XVIIIe, XXe et XXIe siècles.

Violoncelliste français sollicité par les plus grandes scènes internationales, Christian-Pierre La Marca s’épanouit dans un répertoire varié et ambitieux. Dans son nouveau disque, il revisite des pièces baroques, modernes et contemporaines.

Cello 360, un disque à paraître le 27 novembre 2020 chez Naïve

, © Naïve 2020

Christian-Pierre La Marca ose tout et convoque toute la pluralité des écritures : du baroque, avec un hommage au film « Tous les matins du monde », en passant par la musique moderne (Dutillleux, Ligeti, Escaich, Sollima) jusqu’à la musique de films, la musique electro ou encore la pop avec Yesterday de John Lennon.

Je trouve passionnant de passer d’une écriture à une autre, de créer des liens sans qu’il y en ait. Cela révèle l’infini des possibilités de l’instrument.

Marais, Purcell, Telemann, Sainte-Colombe, Dowland et Rameau y croisent dans un ordre savamment mûri Grieg, Chaplin, Dutilleux, Escaich, Ligeti, Casals, The Beatles et Sollima, ainsi qu’une création électro réalisée avec Rayann et M.A.S. pendant le confinement de mars 2020.

Après des études à Aix-en-Provence, d’où il est originaire, puis au Conservatoire de Paris avec Jean-Marie Gamard et Philippe Muller, il reçoit l’enseignement de Frans Helmerson à Cologne, Steven Isserlis à Londres et suit parallèlement les master-classes de Mstislav Rostropovitch, Heinrich Schiff, Natalia Gutman, Anner Bylsma, et Gary Hoffman. Il est aussi encouragé et inspiré par un cercle de grands artistes tels que Itzhak Perlman, Maria-Joao Pirès, Thomas Quasthoff, le Quatuor Artemis ou Seiji Ozawa.

Sa discographie comprend les Suites pour violoncelle seul de Bach, salué unanimement par la presse internationale. Son opus (2016), Cantus, propose une relecture du répertoire sacré savamment composé d’œuvres originales et de transcriptions de pièces de Bach, Pergolesi, Vivaldi, Fauré ou Barber, avec l’ensemble Les Ambassadeurs, dirigé par Alexis Kossenko et Thierry Escaich, Adrien La Marca, Philippe Jaroussky, Patricia Petibon. Ses enregistrements avec le Trio Dali ont tous été récompensés par la critique. Ses trios de Mendelssohn ont reçu le ‘CHOC’ de Classica.

Christian-Pierre partage avec son frère Adrien La Marca, la direction artistique du festival « Les Musicales de Pommiers ». Il est également conseiller artistique des « Concerts de la Gaité & des Mathurins » aux Théâtres de la Gaité-Montparnasse et des Mathurins à Paris. Le violoncelliste enseigne également à l’Académie Jaroussky, à la Seine Musicale.