Christian-Pierre La Marca est notre invité du jour

A l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, nous recevons le violoncelliste Christian-Pierre La Marca, très engagé dans la lutte pour l'écologie. France Musique diffusera en inédit son Concert pour la Planète, capté le 4 avril 2019 à la Salle Cortot.

Christian-Pierre La Marca

Violoncelliste français sollicité par les plus grandes scènes internationales, Christian-Pierre La Marca étudie la musique à Aix-en-Provence, d’où il est originaire, puis au Conservatoire de Paris avec Jean-Marie Gamard et Philippe Muller. Il recevra l’enseignement de Frans Helmerson à Cologne, Steven Isserlis à Londres et suivra les master-classes de Mstislav Rostropovitch.

Christian-Pierre partage avec son frère Adrien La Marca, la direction artistique du Festival de Forez. Il est également conseiller artistique des « Concerts de la Gaité & des Mathurins » à Paris.

Il est également professeur de violoncelle à la « Musical Academy Philippe Jaroussky ».

Concert pour la planète

Le 4 avril 2019, à l’initiative de Christian-Pierre La Marca, un concert exceptionnel se déroulait à la Salle Cortot, à Paris. Cet événement unique regroupa sur une même scène une vingtaine d’artistes qui ont interprété un répertoire autour de la nature. Tous les bénéfices de ce concert inédit ont été reversé à la Fondation GoodPlanet, afin de soutenir des projets de lutte contre le réchauffement climatique.

Ce concert, capté par France Musique, sera diffusé à 20h à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement ce vendredi 5 juin.

J’avais envie d’être actif dans ce débat là pour collecter des fonds pour des actions précises. […] Cette année, le projet du concert qui aura lieu le 3 octobre à la Seine musicale sera pour une action de reforestation en Amazonie suite aux incendies terribles qu’il y a eu, avec la Fondation Good Planet.

Festival du Forez

Au cœur de la Loire et dans un cadre exceptionnel, se déroule depuis 2013 le Festival du Forez. Il s'agit d'un festival annuel et familial puisque la direction est tenue par les deux frères La Marca.

Chaque année, la programmation et les artistes qui s'y produisent nous offre une qualité musicale rare. Parmi les artistes présents durant l'édition 2019, nous pouvons citer le Quatuor Ebène, Renaud Capuçon, David Kadouch, Michel Portal, Veronique Gens, ou encore l'ensemble Le Consort, dirigé par Justin Taylor.

Dû à la crise du Covid-19, l'édition 2020 est annulée et reportée du 2 au 14 juillet 2021.