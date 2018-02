Chloé Briot et Eva Zaïcik nommées dans la catégorie Révélations lyriques aux Victoires de la musique classique 2018

Le public a pu découvrir les jeunes talents en lice pour cette 25e édition des Victoires de la musique classique lors du concert des Révélations des victoires de la musique classique le 16 janvier dernier. Le concert a été diffusé dans l'émission Carrefour de Lodéon les 29 et 30 janvier 2018 sur France Musique.

Le public est invité à voter pour désigner son lauréat favori dans les deux catégories Révélations Classiques : la Révélation soliste instrumental et la Révélation artiste lyrique.

Votez pour les révélations "Artiste Lyrique" de l'année jusqu'au jeudi 22 février à minuit !

Retrouvez Chloé Briot et Eva Zaïcik dans la catégorie Révélations lyriques lors du concert des Révélations du 16 janvier 2018.

La cérémonie des 25èmes Victoires de la Musique Classique présentée par Leila Kaddour-Boudadi et Frédéric Lodéon aura lieu le vendredi 23 février 2018 en direct de la Grange au Lac, à Évian-les-Bains (Haute-Savoie) et sera retransmise sur France Musique et France 3. Artistes confirmés qui ont marqué l’année, jeunes « révélations » et invités prestigieux se produiront avec l’Orchestre de l’Opéra national de Lyon, sous la direction de Pierre Bleuse et Daniele Rustioni.

Les invitées

Chloé Briot, soprano

Née en 1987 à Mayenne, Chloé Briot étudie le chant au CNSM de Paris avec Mireille Alcantara, devient lauréate HSBC de l’Académie du Festival d’Aix-en Provence 2014 et remporte le Prix du jeune espoir au concours international de Chant lyrique de l’UFAM. Elle se fait remarquer très tôt dans le rôle-titre de L’Enfant et les sortilèges à Aix, qu’elle interprètera avec le Chicago Symphony Orchestra sous la direction d’Esa Pekka Salonen, et à Paris avec Mikko Franck. Ses derniers engagements la conduisent à Bruxelles et à Amsterdam pour le rôle d’Oberto dans Alcina, à Versailles pour Sémire dans Abaris ou Les Boréades, à Bordeaux pour Elisabeth dans Les Enfants terriblesde Philip Glass, à Angers, Nantes et Dijon pour la création de Little Nemo... Elle chantera Le Roi Carotte à l’Opéra de Lille en février 2018 et reprendra Pinocchio à la Monnaie, à Dijon et à Bordeaux en mai. Elle donnera également des concerts avec le Cincinnati Symphony Orchestra et participera au Festival de Glyndebourne avec le rôle d’Yniold de Pelléas et Mélisande pour lequel elle a été unanimement louée par la critique. Le portrait Chloé Briot

Site web de Chloé Briot

Eva Zaïcik, mezzo-soprano

Née en 1987 à Ivry-sur-Seine, Eva Zaïcik obtient un Master de chant mention « très bien » à l’unanimité au CNSM de Paris. Elle est la « Révélation lyrique » de l’ADAMI 2016. Son univers est celui de la musique baroque et, en 2016, elle se fait remarquer en remplaçant au pied levé Mireille Delunsch dans le rôle-titre de Dido and Aeneas de Purcell à l’Opéra de Rouen et à l’Opéra royal de Versailles. Elle incarne Messaggiera dans L’Orfeo de Monteverdi et la troisième Dame dans La Flûte enchantée à l’Opéra de Dijon. Elle fait ses débuts au Royal Albert Hall de Londres lors des BBC Proms avec l’Ensemble Pygmalion dans Vespro della Beata Vergine de Monteverdi, puis elle sera Caliste dans Les Amants magnifiques de Lully avec l’ensemble le Concert Spirituel. En 2017-2018, notamment, elle chante avec les Talents Lyriques et Christophe Rousset, notamment Proserpine dans La Descente d’Orphée aux Enfers de Charpentier et Junon dans Actéon de Charpentier… Elle se produit en récital avec Justin Taylor et son ensemble, le Consort, autour de programmes baroques. Impliquée dans la création contemporaine, elle est Nelly dans Iliade l’amour de Betsy Jolas, crée plusieurs œuvres de Vincent Bouchot et une pièce d’Ahmed Essyad, composée pour elle et le Quatuor Tana. Le portrait d'Eva Zaïcik

Site web d'Eva Zaïcik

Programmation musicale des invitées

♫ Charles GOUNOD

Faust : Marguerite "Ah, je ris de me voir si belle" (Acte III)

Chloé Briot (soprano), Vincent Balse (piano)

Concert des Révélations des Victoires de la musique classique 2018

RADIO FRANCE

♫ Claude DEBUSSY

Les chansons de Bilitis : La Chevelure

Eva Zaïcik (mezzo-soprano), Romain Louveau (piano)

Concert des Révélations des Victoires de la musique classique 2018

RADIO FRANCE

♫ Philippe BOESMANS

Pinocchio : Acte I - Scène 3

Vincent Le Texier (le père) Chloé Brio (le pantin), Orchestre Symphonique de la Monnaie, Patrick Davin (direction)

CYPRES

♫ Michel Pignolet de MONTECLAIR

La Bergère

Eva Zaïcik (mezzo-soprano), Anna Besson, Josef Zak, Louise Pierrard et Justin Taylor

Génération jeunes interprètes 2017

RADIO FRANCE

♫ Philip GLASS

Etude n°5

Vikingur Olafsson (piano)

DGG

♫ Ulf WAKENIUS

Momento magico

Yun Sun Nah, Vincent Peirani (accordéon), Ulf Wakenius (guitare), Xavier Desandre-Navarre (percussions), Lars Danielsson (basse)

ACT