Pianiste, chanteur, performer et arrangeur équilibriste. C’est un électron libre aussi à l’aise dans la musique classique que chez Daft Punk. Il aborde le piano classique avec une attitude de rappeur. C’est un musicien de chambre en robe de chambre et pantoufles, né à Montréal qui a vécu à Berlin, Paris et Cologne. Il s’est bien peigné pour venir nous voir ce matin à l’occasion de cette carte blanche que lui offre le Festival Piano aux Jacobins, demain soir à la Halle aux Grains de Toulouse.

Jeudi 28 septembre 2017 : Carte blanche à Chilly Gonzales à la Halle aux Grains de Toulouse dans le cadre du 38e festival Piano aux Jacobins

The Gonzervatory

Dernier album

" Room 29 "

Deutsche Grammophon - mars 2017

Jarvis Cocker

Chilly Gonzales

Kaiser Quartett

Programmation musicale de l'invité

♫ Chilly GONZALES

Solo piano II : White keys

Chilly Gonzales (piano)

GENTLE THREAT 2012

♫ Chilly GONZALES / Francesco TRISTANO

Tryst

Chilly Gonzales, Francesco Tristano

SONY 2017

♫ George GERSHWIN

Prélude n°1 pour piano en mi bémol min

George Gershwin

MCPS (enr. 1928)

♫ Chilly GONZALES

Cello Gonzales (Chambers)

Chilly Gonzales (piano), Kaiser quartett (violoncelle)

GENTLE THREAT 2015

♫ Gabriel FAURE

Après un rêve op 7 n°1 - arrangement pour violoncelle et piano de Pablo Casals

Pablo Casals (violoncelle), Nicolai Mednikoff (piano)

BIDDULPH LAB 1926

♫ Chilly GONZALES

Re-introduction etudes : Les accords

Chilly Gonzales (piano)

EBR 2014

♫ Chilly GONZALES

Room 29 : Marmont overture pour piano

Chilly Gonzales (piano)

DG 2017