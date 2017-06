Chassol, compositeur sonore et visuel

Notre invité est pianiste, compositeur, arrangeur, chef d’orchestre et réalisateur. Il est né en 1976 à Meudon, dans les Hauts-de-Seine.

Vissé sur un tabouret de piano dès l’âge de 4 ans, il explore les pages de Debussy et de Prokofiev. Il fréquente une école de jazz, puis la fac de philo jusqu’à la maîtrise avant de créer un orchestre de jazz contemporain de 24 musiciens, COBRA, et un quartet de jazz contemporain aussi, Supernova.

Cet homme de l’ombre réalise l’habillage sonore de la Gaumont, arrange la pop de Phoenix ou de Sébastien Tellier et collabore plus récemment avec le plasticien Xavier Veilhan à l’occasion de la Biennale de Venise... Et puis il enregistre les morceaux qu’il amasse depuis des années. Des plages nées d’un concept d’écriture à la fois personnel et universel : l’ultrascore.

Invité du Lille Piano(s) Festival ce samedi, Christophe Chassol nous dévoile son univers ce matin sur France Musique...

Programmation musicale de l'invité

♫ Robert Schumann

Carnaval op. 9 : Eusebius

Philippe Bianconi, piano

LA DOLCE VOLTA

♫ Chassol

Ultrascore II : Lamb ouverture

Chassol

TRICATEL

♫ Maurice Ravel

Concerto en Sol Maj - pour piano et orchestre: III. Presto

Leonard Bernstein, piano et direction

Orchestre Symphonique de la Columbia

CBS

♫ The Bad Plus

Adoration of the earth (part 1): Ritual of abduction

The Bad Plus

THE BAD PLUS

♫ Chassol

Big Sun : Reich & Darwin

Chassol

TRICATEL

♫ Don Sebesky (Igor Stravinsky/John McLaughlin)

Firebirds / Birds of fire

Harry Leahey, piano

Airto, percussions

Huberto Laws, flûte

EPIC

♫ Chassol

X-Pianos : Animal conducteur (film) : Prologue

Chassol

TRICATEL