Célimène Daudet et le " Haïti Piano Project "

L'invitée

La pianiste Célimène Daudet est issue de deux cultures, française et haïtienne.

Formée au Conservatoire d’Aix-en-Provence, sa ville natale, puis aux CNSMD de Lyon et Paris, elle est lauréate du concours international Jean Françaix, du concours international Fnapec, et remporte le Prix international Pro Musicis. Elle est nommée "Artiste Génération Spedidam 2014".

Marraine en 2015 du Festival les Amateurs Virtuoses au Théâtre du Châtelet, elle a également soutenu la promotion des nouveaux talents lors de la soirée de lancement du Festival de Pâques d’Aix-en-Provence.

Tous unanimement salués par la presse, ses enregistrements sont toujours longuement mûris. Plusieurs années sur la musique de Bach l’ont conduite à la réalisation de deux albums: “A tribute to Bach” (Arion 2011), L’Art de la Fugue (Arion 2013). “Dans la malle du Poilu” (Arion 2013) en duo avec la violoniste Amanda Favier, sélectionné parmi les meilleurs disques de l’année 2014 par Le Monde, a été le fruit d’une recherche sur un répertoire rare lié à la Grande Guerre. En 2016, paraît un enregistrement de sonates de Beethoven pour piano et violon, avec Amanda Favier, pour le label NoMadMusic. Son prochain CD solo consacré à Debussy et Messiaen paraîtra le 23 janvier 2018 (NoMadMusic)

Célimène Daudet partage la scène avec des artistes d’univers différents: avec le chorégraphe Yuval Pick, la comédienne Marie-Christine Barrault, la compagnie Yoann Bourgeois avec laquelle elle a interprété plus de cent fois l’Art de la Fugue de Bach.

Elle fonde en 2017 le Haïti Piano Project dont l’objectif est de faire venir un piano de concert à Jacmel, en Haïti, et de d’y créer un festival de musique classique.

Du 8 au 15 novembre 2017. 7 concerts, des master classes et ateliers pour enfant ainsi que la livraison d'un piano de concert à Jacmel. Entre musique classique et culture haïtienne avec Simon Graichy, Paul Beaubrun, David Bontemps, Guillaume Latour, James Germain, Louis Rodde, Gaja Maffezzoli, Béonard Kervens et Gwendal Giguelay.

, © J.P Carousel

, © J.P Carousel

Programmation musicale de l'invitée

♫ Jean-Sebastien Bach

Orgelbüchlein : Choral BWV 639 “Ich ruf' zu dir Herr Jesu Christ”

Célimène Daudet (piano)

ARION

♫ Ludwig van Beethoven

Sonate n°5 en Fa Majeur op. 24 “Le printemps” : 4. Rondo

Amanda Favier (violon), Célimène Daudet (piano)

NO MAD MUSIC

♫ Chanson traditionnelle

Gangan move tèt-o

Racine Mapou de Azor

SMITHONIAN FOLKWAYS

♫ Claude Debussy

Préludes, Livre II : 4. Les fées sont d’exquises danseuses

Célimène Daudet (piano)

NOMADMUSIC (à paraître en janvier 2018)

♫ Olivier Messiaen

Huit Préludes : 7. Plainte calme

Célimène Daudet (piano

NOMADMUSIC (à paraître en janvier 2018)