Célimène Daudet est l'invitée de Musique Matin

Festival international de Piano d'Haïti du 15 au 24 novembre

Quoi de plus naturel pour la pianiste que je suis que d’aller à la rencontre d’un peuple et d’un pays qui est aussi le mien en partageant ce qui m’est le plus cher : la musique et sa puissance expressive.Lorsque cette évidence s’est imposée à moi, j’étais loin d’imaginer que donner un concert en Haïti se révélerait être aussi difficile, voire impossible, car il n’y avait plus de piano de concert en Haïti. Le constat était simple mais saisissant. Pas de piano. Pas de concert. Célimène Daudet

Haïti Piano Project est né de l’initiative de la pianiste Célimène Daudet, issue des deux cultures, française et haïtienne. Lors d’un premier voyage en Haïti en 2016, le projet se précise : pour créer un événement pérenne et de qualité, l’achat d’un piano de concert spécialement conçu pour un climat tropical s’impose et sera l’occasion de contribuer plus largement au rayonnement de la musique classique en Haïti. De là est né Haïti Piano Project, porté par l’association « Raconte-moi un piano » dont la mission est de rendre accessible à tous la musique comme source de beauté, de partage, d’émotions et d’épanouissement et dont l’ambition est aussi de contribuer à donner une autre image d’Haïti.

40 artistes haïtiens et internationaux, 15 concerts, 10 jours d'ateliers pédagogiques, des master classes avec Francesco Tristano, Gilles Alonzo, Guillaume Latour, le Bohemian Trio, le Quatuor Voce, Eder Romeus, Gaja Maffezzoli...

Programmation musicale

Jean-Sébastien BachL'art de la Fugue BWV 1080 (Contrapunctus II) Célimène Daudet, piano

ARION

Francesco TristanoHymn Francesco Tristano & Rami Khalifé, pianos

IN FINE

Claude DebussyPréludes, Livre II : 6. Général Lavine eccentric Célimène Daudet, piano

NOMADMUSIC