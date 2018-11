Cecilia Bartoli est l'invitée de Musique Matin

, © Decca

Près de 20 ans après la sortie de son album phare, Cecilia Bartoli se tourne à nouveau vers Vivaldi pour son tout nouvel enregistrement solo. Il s’agit d’une une collection d’arias du compositeur, produites avec l’Ensemble Matheus sous la direction de Jean-Christophe Spinosi. L’enregistrement « The Vivaldi Album » de 1999 de Cecilia Bartoli a mis en lumière l’Italien en tant que compositeur d’œuvres vocales, suscitant une renaissance des opéras de Vivaldi, qui jusqu’à présent était surtout connu pour ses concertos. L’album s’est vendu à plus de 700 000 exemplaires et a été disques d’or dans six pays dont la France.

Cecilia Bartoli en concert à la Philharmonie de Paris le 3 décembre avec les Musiciens du Prince dirigés par Gianluca Capuano. Réservations

Mentored by Bartoli

, © Decca

Artiste exclusive de Decca depuis trente ans, Cecilia Bartoli continue d’innover dans son approche quant à l’enregistrement. Un nouveau sous-label de Decca Classics, portant le nom de « Mentored by Bartoli », vise à soutenir et à superviser les nouveaux enregistrements d’artistes exceptionnels. Produit par la Cecilia Bartoli – Music Foundation et distribué par Decca, le premier album de cette série est Contrabandista de Javier Camarena, le célèbre ténor mexicain qui a fait sa marque dans les opéras du monde entier.

Coffret Rossini - paru le 21 septembre

, © Decca

Pour son tout premier coffret, Cecilia Bartoli se tourne vers le compositeur qui a été aux origines de son illustre carrière, tandis qu’elle était âgée de 19 ans dans Il Barbiere di Siviglia. Bartoli réunit l’ensemble de son répertoire enregistré de l’œuvre de Rossini dans une belle édition limitée de 15 CD et 6 DVD, en l’honneur du 150e anniversaire de la mort du compositeur. L’édition comprend un enregistrement, qui n’a jamais été rendu public auparavant et redécouvert dans les archives de Decca, d’une cantate de Giovanna d’Arco orchestrée par Salvatore Sciarrino avec Riccardo Chailly.

Programmation musicale

Antonio VIVALDI (CD)

Orlando furioso : Ah fuggi rapido (Acte II Sc 3) Air d'Astolfo

Cecilia Bartoli, ensemble Matheus, Jean-Christophe Spinosi

DECCA "Choix de France Musique"

Antonio VIVALDI

Il Giustino : Vedro con mio diletto (Acte 1 Sc 8) Air d’Anastasio

Cecilia Bartoli, ensemble Matheus, Jean-Christophe Spinosi

DECCA "Choix de France Musique"

Gioacchino ROSSINI

Il Barbiere di Seviglia : una voce poco fa (Acte 1) Air de Rosina

Cecilia Bartoli, orchestre la Scintilla, Adam Fischer

DECCA "Choix de France Musique"

Giuseppe VERDILa Traviata : Le Choeur des Bohémiennes Choeur et Orchestre de l'Opéra d'Etat de Bavière, Carlos Kleiber

DG