Cécile McLorin Salvant est l'invitée de Musique Matin

L'invitée du jour

Cécile McLorin Salvant est née et a grandi à Miami, en Floride. Elle a commencé ses études de piano classique à 5 ans, de chant en chorale à 8 ans. Elle s'est très vite intéressée au chant lyrique et a commencé à étudier avec des professeurs privés, puis plus tard avec Edward Walker, enseignant à l'Université de Miami. En 2007, Cécile est partie à Aix-en-Provence pour étudier le droit, le chant lyrique et baroque au Conservatoire Darius Milhaud. C'est à Aix, avec le professeur et musicien Jean-François Bonnel, qu'elle a découvert l'improvisation, ainsi que le jazz instrumental et vocal. En 2009, après une série de concerts à Paris, elle a enregistré son premier album, "Cécile", avec le Jean-François Bonnel Paris Quintet. Un an plus tard, elle remportait le Concours Thelonious Monk à Washington DC. Elle a suivi des études musicales à la New School de Manhattan, avec Jane Ira Bloom,Bill Kirchner, Hugo Goldenzweig, et Amy Burton. Cécile interprète des chansons peu jouées et rarement enregistrées en essayant de mettre en valeur leur aspect théâtral. Elle commence à chanter en français et en espagnol et à composer des pièces instrumentales et vocales. Elle jouit d'une popularité croissante en Europe et aux États-Unis, où elle se produit dans des clubs, salles de spectacles, et festivals avec des musiciens de renommée comme Jean-François Bonnel, Aaron Diehl, Rodney Whitaker, Dan Nimmer, Jonathan Batiste, Jacky Terrasson, Archie Shepp... Elle chante pour la 2ème année consécutive pour la champagne publicitaire de « Chance» de Chanel. Cécile a été l’invitée de Wynton Marsalis et son Orchestre Jazz at Lincoln Center. Elle a renregistré l'album "WomanChild" pour le label Mack Avenue avec Aaron Diehl, Rodney Whitaker, Herlin Riley et James Chirillo. Cécile a été nominée pour le Grammy 2014 dans la catégorie du Meilleur Album de Jazz Vocal pour son album "WomanChild". Elle a été l’invitée des festivals de Vienne, Ascona, Whitley Bay, Montauban, Foix...et de Wynton Marsalis au Lincoln Center de New York et au Symphony Center de Chicago ainsi qu’avec sa propre formation au Kennedy Center, Festival de Jazz Spoleto USA, Edinburgh Jazz and Blues, Festival de Jazz de Detroit, etc.

En 2016, elle se voit décernée le Grammy du meilleur album de jazz vocal avec "For One To Love" (Mack Avenue Records).

Nouveau disque

, © Mack Avenue Records

"Dreams and Daggers"

Cécile McLorin Salvant

Mack Avenue Records 2017

Prochains concerts en France

jeudi 11 janvier 2018 à 21h au Lobis à Blois (41) dans le cadre du festival All That Jazz

dans le cadre du festival All That Jazz vendredi 12 janvier 2018 à 21h au Cap Cinéma à Périgueux (24) dans le cadre du festival All That Jazz

dans le cadre du festival All That Jazz samedi 13 janvier 2018 à 21h au Cap Cinéma à Agen (47) dans le cadre du festival All That Jazz

dans le cadre du festival All That Jazz dimanche 14 janvier 2018 à 18h au Cap Cinéma à Rodez (12) dans le cadre du festival All That Jazz

dans le cadre du festival All That Jazz vendredi 19 janvier 2018 à 20h au Théâtre de Caen à Caen (14)

mardi 23 janvier 2018 à 20h30 au Parvis à Ibos (65)

mercredi 24 janvier 2018 à 20h au Théâtre Christian Liger à Nîmes (30)

Programmation musicale de l'invitée

♫ Paul SIKIVIE / Cécile MC LORIN SALVANT

And yet

Cécile Mc Lorin, Aaron Diehl (piano), Paul Sikivie (contrebasse), Lawrence Leathers (batterie) et Catalyst Quartet

MACK AVENUE 2017

♫ Bob DOROUGH

Devil may care

Cécile Mc Lorin, Aaron Diehl (piano), Paul Sikivie (contrebasse), Lawrence Leathers (batterie)

MACK AVENUE 2017

♫ Cécile MC LORIN SALVANT

You’ve got to give me some

Cécile Mc Lorin, Aaron Diehl (piano), Paul Sikivie (contrebasse), Lawrence Leathers (batterie)

MACK AVENUE 2017