Cécile McLorin Salvant est l'invitée du jour

Journée France Musique

La journée du lundi 13 mai est consacrée à l'artiste Cécile McLorin Salvant.

09h00 - 11h00 > En Pistes !

11h00 - 13h00 > Allegretto : la discothèque idéale de Cécile McLorin Salvant

: la discothèque idéale de Cécile McLorin Salvant 18h00 - 19h00 > Open Jazz ,invitée d' Alex Dutilh

,invitée d' 19h00 - 20h00 > Banzzaï , la playlist jazz de Cécile McLorin Salvant

, la playlist jazz de Cécile McLorin Salvant 22h00 - 23h00 > Classic Club par Lionel Esparza

Tout juste auréolée de son deuxième Grammy Award, la chanteuse franco américaine revient avec un album en duo avec le pianiste Sullivan Fortner !

Fille d'une mère française et d'un père haïtien, élevée dans la culture musicale et culturelle de Miami, Cécile McLorin Salvant commence des études de piano à 5 ans, chante avec le Miami Choral Society à 8 ans ! Elle a accès à une grande variété de musique grâce à la collection de disques impressionnante de ses parents.

Le jazz en fait partie bien sûr, mais son adolescence se limite à l'étude du classique et de Broadway. Elle part à Aix en Provence pour y étudier l'opéra et le droit. L'ironie veut que ce soit en France qu'elle découvre les racines du jazz et la musique américaine, grâce à son professeur, le saxophoniste de jazz Jean-François Bonnel, qui lui fait découvrir les grandes figures du jazz mais aussi d'autres personnalités moins connues et qui ont également marqué l'histoire de cette musique.

Trois ans plus tard, elle remporte le prestigieux prix Thelonious Monk devant un jury composé d'Al Jarreau, Dee Dee Bridgewater, Dianne Reeves, Patti Austin et Kurt Elling !

Depuis 2010, elle ne cesse d'attirer l'attention du public et des critiques, remportant plusieurs prix prestigieux dont 2 Grammy Awards, le prix Django Reinhardt de l'Académie du Jazz... Elle est adoubée par Wynton Marsalis (entre autre) qui ne tarit pas d'éloges à son égard...

Elle possède l'assurance, l'élégance, l'âme, l'humour, la sensualité, la puissance, le registre, la perspicacité, l'intelligence, la profondeur et la grâce ; on ne trouve une telle chanteuse qu'une seule fois sur une voire deux générations.

Sortie CD : The Window

5 octobre 2018 chez Mack Avenue Records

, © Mack Avenue Records 2018

« The Window » est une méditation sur la nature versatile de l'amour.

Le fil de ce nouveau disque est la chanson d’amour. Mais ces chansons parlent aussi bien de nos idées, de ce que l’on est, de l’humeur, de la mort, de soi.

Aux côtés de l'un des pianistes les plus en vue de la scène américaine : Sullivan Fortner, ce nouveau disque reprend le répertoire, dans la tradition des duos piano-voix en s'étendant des reprises de Richard Rodgers, Stephen Sondheim à Stevie Wonder en passant par le cabaret, le Rhythm and Blues et des compositions brillantes de Cécile.

Distribution

Cécile Mclorin Salvant , voix

, voix Sullivan Fortner, piano

Prochains concerts

14 mai en l' Espace Carpeaux à Courbevoie

15 mai au Centre Culturel de Vendenheim

19 mai à la Comète - Scène Nationale à Chalons-en-Champagne

22 mai à l' Arsenal de Metz

23 mai au Lieu Unique, L'usine Lu à Nantes

25 mai à l' Opéra de Nice

27 mai au New Morning à Paris

28 mai à la Scène Nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines

30 mai dans le cadre du festival Jazz sous les Pommiers à Coutances

Programmation musicale

Cole PORTER

Were thine that special face

Cécile McLorin Salvant

MACK AVENUE

STEVIE WONDER / CECILE MCLORIN SALVANT (montage Yassine Bouzar)

Visions

Cécile McLORIN SALVANT

A clef

Cécile McLorin Salvant, Sullivan Fortner (piano)

MACK AVENUE

Robert WELLS / Mel TORME

Born to be blue

Cécile McLorin Salvant & The Amazing Keystone Big Band

MOOSE