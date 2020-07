Catherine Simonpietri est l'invitée du jour

Catherine Simonpietri, cheffe du prolifique ensemble vocal Sequenza 9.3, présente la troisième édition du "jardin lyrique". Réinventé, l'événement "Jardins, berceaux de culture" se tiendra tout au long de l'été au parc Jean Moulin-les Guilands de Montreuil/Bagnolet à partir du 4 juillet.

Depuis 2018, l'ensemble vocal Sequenza 9.3 propose durant tout l’été au Parc départemental Jean-Moulin/Les Guilands, un voyage artistique centré autour de l'art vocal. 2020 marque la troisième édition de ce Jardin Lyrique qui investit depuis trois ans le Parc Jean Moulin - Les Guilands, en Seine-Saint-Denis. Cette nouvelle version, réaménagée à la suite du confinement, met en lumière les "Jardins, berceaux de culture", l'occasion de profiter à nouveau des parcs et des jardins dont nous avions été privé pendant plusieurs semaines, mais aussi de profiter des siestes musicales, jeux de piste, ateliers et expositions destinés à décloisonner l'art lyrique et à ouvrir la pratique à de nouveaux publics.

Les concerts seront sonorisé et spatialisés. Le vendredi 10 juillet à 18h, six chanteuses, sous la direction Catherine Simonpietri, interprèteront des chansons corses. Au programme : A Nanna, 6 Berceuses corses harmonisées par François Saint-Yves, et des œuvres de Lucia Ronchetti (1963-) pour voix de femmes, de Jérôme Casalonga ou encore de Henri Tomasi.

Le 17 juillet, le 24 juillet et le 31 juillet à 18h, Sequenza 9.3 invite des ensembles d'autres esthétiques à présenter des projets sur la thématique de la Méditerrannée (Pulcinella, Baroque Nomade, Opéra Fuoco) dans le cadre du Festival OuVERTures. En parallèle du Jardin lyrique, Sequenza 9.3 propose une itinérance "Jardins, Berceaux de culture" les 11 juillet dans le parc de l'Île-Saint-Denis et 12 juillet dans le parc de la Poudrerie.

Catherine Simonpietri et l'ensemble Sequenza 9.3

Diplômée du Conservatoire Royal du Grand-Duché de Luxembourg et de l’École Internationale de Chant choral de Namur dans la classe de Pierre Cao, Catherine Simonpietri se perfectionne auprès de Frieder Bernius, John Poole, Erik Ericson, Hans Michael Beuerle et Michel Corboz. Elle enseigne au Conservatoire National Supérieur de Paris depuis 2001, au CRR d’Aubervilliers/La Courneuve, ainsi qu’au Pôle Sup’93.

En 1995, elle participe à la création de la Mission Chant Choral de la Seine-Saint-Denis, qui a pour objectif le développement du chant choral. Elle crée en 1998 l’ensemble vocal professionnel Sequenza 9.3 avec lequel elle développe une politique musicale exigeante et ouverte sur les compositeurs du XXème et du XXIème siècle.

Cheffe invitée du National Chamber Choir en Irlande, du chœur de chambre de la Radio Flamande, du chœur de Radio-France, du chœur de chambre du Québec, de l’Ensemble Arsys Bourgogne, du Festival International de Musiques Sacrées de Fribourg, du Gächinger Kantorei Stuttgart, elle fait également partie du jury du concours international des jeunes chefs d’orchestre de Besançon.

L'ensemble est accueilli en résidence au Parc départemental Jean-Moulin-Les Guilands et par la ville de Pantin.