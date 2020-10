Catherine Frot : "La scène me manque"

Avec son lot d'émotions, 2020 se veut fructueux pour Catherine Frot ! Au théâtre de la Porte-Saint-Martin en début d'année, elle enchaîne la sortie de trois films pour cette saison. "Sous les étoiles de Paris", drame suivant la vie d'une mendiante, sera dans tous les cinémas dès le 28 octobre.

De vocation précoce, Catherine Frot suit dès l'âge de quatorze ans les cours du conservatoire de Versailles, tout en poursuivant sa scolarité. Elle entre en 1974 à l'école de la rue Blanche puis au Conservatoire (promotion 1979), où elle est notamment l'élève de Marcel Bluwal. À la même époque, elle fonde la Compagnie du Chapeau Rouge, fort remarquée au festival d'Avignon en 1975.

Initialement comédienne de théâtre, Catherine Frot débute une carrière au cinéma dans les années 1880, bien qu'il faudra attendre son rôle dans Un air de famille, de Cédric Klapisch, en 1996, pour la révéler au grand public.

En 1998, elle obtient son premier grand rôle, celui de l'héroïne de La Dilettante de Pascal Thomas. Sorti en 1999, le film est un succès critique et commercial et impose l'actrice comme capable de jouer simultanément dans les tons burlesque et tragique. Par la suite, elle enchaînera les rôles divers et variés, en s'imposant comme une figure majeur du cinéma français.

A France Musique, nous retenons deux films : La tourneuse de pages, en 2006 et Marguerite, en 2015. Dans ces rôles, la musicalité de Catherine Frot est mise en avant. Après quelques années de piano dans son enfance et une sœur pianiste virtuose, elle n'a pas eu de mal à se glisser dans la peau d'une pianiste professionnelle, ou bien ... d'une chanteuse ridicule !

La carpe et le lapin

Au théâtre de la Porte-Saint-Martin, en février dernier, s'est joué "La carpe et le lapin", pièce co-créée par Catherine Frot et Vincent Dedienne. Elle devait se jouer jusqu'à mai, mais a malheureusement été annulé brusquement suite à la crise sanitaire.

Dans cette pièce, nos deux comédiens revisitent les auteurs tels que Beckett, Palmade, Duras, Verlaine, Veber, Benjamin, Dard, Taubira, Senghor, Borges, Ernaux, Albee ou bien Picasso, sur le principe théâtrale du cadavre exquis. Ce jeu consiste à composer une phrase ou dessin, sans être au courant de ce qui a été écrit ou fait auparavant.

Les prochains films de Catherine Frot

Sous les étoiles de Paris

Le nouveau film de Catherine Frot s'intitule Sous les étoiles de Paris et a été réalisé par le français d'origine bavaroise Claus Drexel. Dans ce drame s'apparentant à un conte, notre actrice incarne une mendiante qui vit sous les ponts de Paris. Très renfermé et ne faisant confiance à personne, la rencontre avec un petit garçon ayant perdu sa mère va la bouleverser.

La thématique des sans-abris intéresse particulièrement Claus Drexel puisque avant de réaliser Sous les étoiles de Paris, il a mis en scène le long-métrage Au bord du monde, un documentaire centré sur des SDF à Paris.

Ce film sort dans tous les cinémas français le 28 octobre, en Belgique le 4 novembre et en Allemagne le 14 janvier 2021.

Des hommes

Dans un tout autre registre, paraîtra le 11 novembre Des hommes, un film dramatique, écrit et réalisé par Lucas Belvaux. Il s'agit de l'adaptation du roman du même nom, écrit par Laurent Mauvignier en 2009. Le film, sélectionné en compétition officielle à Cannes, a reçu le label du Festival de Cannes 2020.

Aux côtés de Gérard Depardieu, Catherine Frot m'immiscera au cœur de la guerre d'Algérie, et tous les secrets qu'il contient.

La fine fleur

Avec un sujet plus joyeux, sortira au printemps 2021 La fine fleur, dans lequel Catherine Frot tient le rôle d'Eve, une créatrice de roses à la tête d'une petite exploitation artisanale, qui est sur le point de faire faillite.