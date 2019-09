Catherine d'Argoubet, Adam Laloum, et Alexandre Kantorow sont les invités du jour

Catherine d'Argoubet et Paul-Arnaud Péjouan, le duo fondateur

Une fois de plus, les deux créateurs de ce grand rendez-vous du piano portent le festival, quelques quarante ans après sa création, alors que Catherine d'Argoubet était encore étudiante. Et puis, progressivement, Piano aux Jacobins a grandi, s'est étoffé, étendu, a accueilli de grands noms du piano, toujours en demeurant fidèle à une formule qui marche : la coexistence entre des artistes déjà couronnés de prestige et de plus jeunes pianistes, non moins excellents.

Martha Argerich, Alfred Brendel, Sviatoslav Richter ou encore Murray Perahia sont passés par Piano aux Jacobins ; nous recevons aujourd'hui la relève, Adam Laloum et Alexandre Kantorow.

Adam Laloum, dans le berceau toulousain

Dix ans après son premier prix au concours Clara Haskil, deux ans après une belle Victoire de la musique classique et de grands succès internationaux, Adam Laloum revient là où tout à commencé pour lui, à Toulouse.

Prochains concerts

Le 19 septembre 2019 à 20h, au festival Piano aux Jacobins, au Cloître des Jacobins : Beethoven, Schumann, Schubert

Le 7 décembre 2019 au Théâtre Alexandre III à Cannes : Brahms, Schubert

Le 5 février 2020 au Théâtre des Champs Élysées à Paris

Alexandre Kantorow, le jeune prodige

Né en 1997, Alexandre Kantorow incarne la relève pianistique française : sa carrière débute à seulement 16 ans, lorsqu'il se produit avec le Sinfonia Varsovia aux Folles Journées de Nantes, et prend un envol définitif le 27 juin dernier, suite à son premier prix au prestigieux Concours Tchaïkovski - qu'il est le premier Français à remporter !

Prochains concerts