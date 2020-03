Camille Pépin est notre invitée du jour

La compositrice Camille Pépin, qui vient d'être sacrée aux Victoires de la musique classique, est notre invitée du jour. Sa discographie s'enrichit d'un nouveau disque, où l'Orchestre de Picardie dirigé par Arie van Beek interprète son concerto "The Sound of Trees".

Née à Amiens le 17 novembre 1990, Camille Pépin est formée au Conservatoire à Rayonnement Régional d’Amiens, au Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt puis au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris où elle obtient cinq premiers prix : Orchestration, Analyse, Harmonie, Contrepoint, et Fugue et Formes.

En 2015, dès sa sortie du Conservatoire, elle reçoit le grand Prix Sacem musique symphonique "jeune compositeur". Suivent de nombreux prix, des commandes et un album, "Chamber Music", enregistré au Studio de l'Orchestre national d'Île-de-France et sorti chez NoMadMusic en 2019. Pour cet album, elle s'entoure de musiciens qui l’accompagnent depuis ses débuts.

Nous sommes beaucoup plus libres que la génération précédente.

Des compositeurs aux esthétiques différentes marquent son parcours musical : Thierry Escaich, Guillaume Connesson ou encore Marc-André Dalbavie, et son inspiration provient des lectures de John Milton ou de William Blake comme d'œuvres impressionnistes ou d'estampes japonaises.

J'adore mêler les timbres, rechercher toujours la couleur la plus adéquate à l'expression de mon univers intérieur...

Elle nous présente aujourd'hui l'album "the sound of trees", paru le 6 mars chez NoMadMusic, dans lequel on peut écouter le double concerto pour violoncelle, clarinette et orchestre créé en novembre 2019 et dirigé par Arie Van Beek. Un projet taillé sur mesure pour l'Orchestre de Picardie au terme d'une résidence avec l’orchestre de 2018 à 2019.

Inspiré par le poème "The Sound of Trees" de Robert Frost, Camille Pépin y déploie son goût pour les alliages étonnants ainsi que ses talents d'orchestratrice. À la demande de l'Orchestre, elle réécrit deux œuvres de Lili Boulanger et de Claude Debussy, un travail qu'elle compare à celui d'un architecte. On y redécouvre l'univers poétique qui avait conquis les spectateurs des Victoires de la Musique.

L'agenda de Camille Pépin