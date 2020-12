"C'est un peu comme une drogue" : tout savoir sur Le Ring de Wagner avec Chantal Cazaux et Christian Merlin

Le Ring, c'est 14h de musique, 4 opéras et 34 personnages ! Quelques heures avant d'entendre le 2e volet de la Tétralogie de l'Opéra de Paris sur France Musique ce lundi 28 décembre, Chantal Cazaux et Christian Merlin nous éclairent sur cette oeuvre monumentale, qui peut parfois faire un peu peur.

Christian Merlin, producteur d’Au cœur de l’orchestre, diffusé tous les dimanches à 9h sur France Musique est accompagné de Chantal Cazaux, musicologue et rédactrice en chef de l’Avant-scène opéra. Tous les deux ont écrits dans le nouvel avant-scène opéra consacré au Ring de Richard Wagner publié en mars dernier, intitulé « Le Ring, nouveaux regards ».

Alors que le premier volet du Ring a été diffusé samedi 26 décembre sur France Musique, ils nous donnent tous les clés d’écoute pour mieux appréhender cette œuvre.

Cette nouvelle production en version de concert du Ring avec l’Orchestre de l’Opéra national de Paris dirigé par France Musique a été enregistré rien que pour nos micros et sera diffusée du 26 décembre au 2 janvier sur notre antenne.

Selon Chantal Cazaux, "même en version de concert, on peut être emporté par la houle, la vague, le gigantesque océan de cette musique et de sa puissance expressive".

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Le Ring sans jamais oser le demander

Ecouter le Ring, que l'on appelle également "Tétralogie", "tragédie avec prologue" ou encore "festival scénique", revient à vivre une véritable cérémonie religieuse, à "assister à un rituel" selon Chantal Cazaux. Lorsqu'on lui demande de résumer ces 14h de musique, la musicologue compare la tétralogie au mythique Seigneur des anneaux : "C'est l'histoire de cette anneau fatal que tout le monde s’arrache au prix de sa vie et de son bonheur. Même si Tolkien avouait difficilement les ressemblances, elles sont évidentes".

"Le Ring, c’est l'histoire du monde et de l’humanité, de la lutte pour le pouvoir et la domination. Il s'agit également de la lutte pour domestiquer la nature et celle pour conquérir l’amour, souvent au prix de la violence, de l’égoïsme, de la rivalité, jusqu'à ce que tout s’écroule. On ne sait alors pas si c’est la fin du monde ou d’un monde, avec l'espoir de renaissance de quelque chose de meilleur. C’est notre histoire à nous… (et de notre année!)" Christian Merlin

Wagner qui a mis 30 ans à écrire le livret ainsi que la musique de ces quatre opéras, a également fait preuve d'innovation au sein même de ses partitions, en particulier lorsqu'on écoute les fameux leitmotivs. "Il y a peu près150 leimotivs !C'est un petit motif mélodique et parfois harmonique. C'est souvent une petite mélodie que l'on va associer à un personnage, à une idée ou à un objet. Wagner va avoir l'art de les modifier très légèrement a chacune de leur réapparition pour nous faire comprendre l’évolution psychologique de ce personnage" explique Chantal Cazaux.

Selon Christian Merlin, "Wagner n’est pas le premier à avoir associé un thème à un personnage, c'est également présent chez Weber. Le génie de Wagner, c’est son utilisation des leitmotivs. Ils ne sont jamais pareils , ils évoluent en permanence et Wagner arrive à en faire un matériau musical très souple, à en faire un flux musical ininterrompu qui est fascinant".

Le critique et producteur reconnaît un bon orchestre wagnérien "lorsquel'orchestre est narrateuret qui n'a pas une fonction d’accompagnement des voix mais lorsqu'il est bel et bien un personnage supplémentaire du drame et qui apporte sa propre voix. Il accorde aux instruments une fonction expressive".

Le mythe du Ring de Wagner est difficile à expliquer. Selon Christian Merlin, "il y a cette fascination incroyable de sa musique, c’est un peu comme une drogue !". Pour Chantal Cazaux, "Wagner a créé son monde... Aucun autre compositeur ne fonctionne comme ça. Ça crée tout un monde qui a ses adeptes".

