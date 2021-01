Bruno Monsaingeon sur les traces d'Hephzibah Menuhin

Cela fait 40 ans qu'elle nous a quittés ! La pianiste Hephzibah Menuhin n'est pas seulement la soeur du violoniste Yehudi. Le réalisateur Bruno Monsaingeon propose un coffret aux documents sonores et vidéos inédits, retraçant l'importante carrière de la pianiste et sa forte personnalité.

Bruno Monsaingeon est tout d'abord violoniste. Passionné de musique et avant tout dans l'art de la transmission, il devient cinéaste et essayiste. Il est particulièrement reconnu comme réalisateur et producteur de documentaires consacrés à de grands interprètes ou compositeurs de musique classique, depuis une quarantaine d'années.

Glenn Gould et lui ont partagé dix années intenses d’amitié et de travail, aboutissant à des films cultes tels L’Alchimiste ou Glenn Gould joue Bach avec les célèbres Variations Goldberg.

En 2006, il a également édité Glenn Gould, au-delà du temps à propos du destin du pianiste. Bruno Monsaingeon a consacré des documentaires à bien d’autres musiciens tels Yehudi Menuhin, Dietrich Fischer-Dieskau,David Oïstrakh,Murray Perahia, Nadia Boulanger, le Quatuor Alban Berg, Sviatoslav Richter, Grigori Sokolov…

Treize documentaires consacrés à Yehudi Menuhin vont être produits par Idéal Audience et EuroArts et réalisés par Bruno Monsaingeon.

Dans le domaine des livres, il a notamment traduit et présenté les écrits de Glenn Gould : Le Dernier Puritain : Écrits I (Fayard, 1983), Contrepoint à la ligne : Écrits II (Fayard, 1985), Non, je ne suis pas du tout un excentrique (Fayard, 1986), Glenn Gould : journal d’une crise , suivi de Correspondance de concert (Fayard, 2002).

Parmi les œuvres qu’il a interprété en tant que violoniste se trouve l’opus 1 de Glenn Gould, son quatuor à cordes.

Simultanément, Bruno Monsaingeon consacre de longues années à la réalisation d’un portrait du pianiste russe Sviatoslav Richter, et reconstruit avec lui le récit de sa vie. Parallèlement à ces entretiens, une vaste recherche d'archives est lancée dans le monde entier. Ce travail donne naissance début 98 au film "Richter, l'Insoumis" dont les éditions livre et vidéo sont les prolongements

Un coffret hommage à Hephzibah Menuhin

Elle était la sœur chérie, et pianiste, d'un violoniste de génie universellement célèbre, d'un frère adoré. A eux deux, Hephzibah et Yehudi Menuhin formèrent dès l'adolescence le duo le plus fameux et quasi miraculeux de l'histoire. Leur premier enregistrement réalisé en 1933 à Paris figure dans le coffret, Yehudi avait 17 ans et Hephzibah 13 ans.

Avec la guerre, ils ne tardèrent pas à perdre une partie de leur innocence. Hephzibah, vivant désormais en Australie où elle avait suivi son mari, commença à s’intéresser aux problèmes sociaux et à s’engager à soulager la misère des nombreux réfugiés qui étaient parvenus à fuir l’Europe des camps hitlériens. C’était aussi l’époque où s’épanouit sa carrière de soliste, commencée à l’âge de huit ans lors d’un récital à San Francisco. Après quoi elle avait été provisoirement « mise à la retraite » par sa mère, hostile à l’idée qu’un deuxième de ses enfants soit exhibé en public. Les deux concertos de Brahms, et les 1er et 2è de Bartok figuraient aux programmes des centaines de concerts, presque tous de bienfaisance, auxquels elle participa.

Une femme engagée

De retour en Europe au début des années cinquante, ses activités de « travailleur social » prirent le dessus. Sa maison installée intentionnellement dans un quartier assez mal famé de Londres, (où siégeait le Centre d’études sociales qu’elle avait créé) était ouverte à tous les miséreux de la terre, anciens prisonniers, orphelins et femmes seules avec enfants. Le piano qu’elle avait à peine besoin de travailler, tant sa technique était parfaite, continuait néanmoins à rayonner lors d’innombrables concerts qu’elle donnait à travers le monde avec son frère bien-aimé, y compris dans les deux dernières années où elle luttait contre un cancer qui finit par l’emporter à l’âge de soixante ans.

Ce coffret contient de nombreux documents inédits, sonores et des vidéos, est une occasion de redécouvrir cette femme rebelle, exquise et généreuse, aussi bien que cette immense pianiste, qui mériterait de figurer au Panthéon des grandes figures du XXè siècle.

Je fais de la musique par un besoin instinctif d'exprimer la joie de vivre, exactement comme lorsque je danse, que je pense, que j'accepte des compliments flatteurs" Hephzibah Menuhin

Description du coffret

Artistes présents dans le coffret :

Yehudi Menuhin, Abbey Simon, Donald Bell, April Cantelo, Richard Lewis, Raymond Clark, Efrem Kurtz, Louis Kentner, George Pieterson, Philippe Bender, Fernando Previtali, James Edward Merrett, Amadeus Quartet, Orchestre de Provence Côte d'Azur, Menuhin Festival Orchestra, Moscow Chamber Orchestra, Victoria Symphony Orchestra, Philharmonia Orchestra

Compositeurs présents dans le coffret :

Mozart, Bach, Beethoven, Brahms, Schumann, Schubert, Saint-Saëns, Bartók, Debussy, Enescu, Mendelssohn, Franck, Chopin, Chausson, Castro.